כיכר השבת
מלחמה בתופעה

מדינה בה נרצחת אישה כמעט כל יום קבעה שינוי קיצוני בחוק  

הונדורס מאשרת רפורמה היסטורית: עונשים של עד 60 שנות מאסר על רצח נשים | בנוסף יוקמו בתי משפט מיוחדים עם שופטות בלבד למאבק באלימות מגדרית (מעניין)

על רקע נתונים המצביעים על רצח של אישה אחת בכל 32 שעות בהונדורס, הקונגרס במדינה אישר פה אחד שורת תיקונים לחוק העונשין שנועדו להחמיר את הענישה על רצח נשים ולהיאבק באלימות המגדרית במדינה.

נשיא הקונגרס, תומאס סמבראנו, הודיע כי העונש על רצח אישה יוכל להגיע עד 60 שנות מאסר. לדבריו, "מי שמפעיל אלימות נגד נשים צריך לדעת שאם ייטול את חייה של אישה, יופעל עליו כל כובד משקלו של החוק".

לפי הרפורמה, העונש על רצח אישה יעמוד על 25 עד 30 שנות מאסר, בעוד שבמקרים חמורים יותר יעמוד העונש על 30 עד 40 שנות מאסר. בנוסף, שילוב של עבירות נוספות יאפשר להטיל עונשי מאסר מצטברים שיגיעו עד 60 שנה.

בנוסף הורה הקונגרס לבית המשפט העליון להקים בתי משפט מיוחדים שיטפלו באופן בלעדי בתיקי רצח נשים ובעבירות נלוות. סמבראנו ציין כי "מרכיב חשוב נוסף הוא הקמת ערכאות שיפוט מיוחדות שיחזקו את המאבק באלימות נגד נשים".

לדבריו, על פי הרפורמה החדשה, אותם בתי משפט מיוחדים יורכבו משופטות בלבד. "החוק קובע שהגוף המיוחד יהיה מורכב מנשים בלבד, כלומר שופטות נשים שיפסקו בתיקים הנוגעים לנשים", הבהיר.

לשם השוואה, לפי חוק העונשין של הונדורס, רצח "רגיל" של גבר נושא עונש של 15 עד 20 שנות מאסר. אם מדובר ברצח בנסיבות מחמירות, העונש הוא 20 עד 25 שנים, ובמקרים מסוימים עד 30 שנות מאסר.

רצחאלימותנשיםקונגרסהונדורס

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