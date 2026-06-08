כמעט שלושה שבועות לאחר הרצח המזעזע בכולל חזון איש בבני ברק, התקיים דיון בעניינו של החשוד במעשה, במהלכו מתחה השופטת ביקורת חריפה על כך שהחלטת בית המשפט להעבירו לבדיקה פסיכיאטרית באשפוז לא יושמה. כך חשף הערב (שני) העיתונאי טוביה יגלניק מגלי צה"ל.

במקביל הורתה השופטת על הארכת מעצרו של החשוד, לצד דרישה להעברתו המיידית לבדיקה פסיכיאטרית שתכריע האם הוא כשיר לעמוד לדין.

על פי הדיווח, הפסיכיאטר המחוזי הביע בשבוע שעבר התנגדות מסוימת לביצוע הבדיקה. בתגובה לכך, הוציאה השופטת החלטה דחופה נוספת, שבה הורתה באופן חד-משמעי להעביר את החשוד לידי הפסיכיאטר המחוזי עוד לפני כניסת השבת.

למרות ההנחיה המפורשת של בית המשפט, ההחלטה לא בוצעה בפועל. במהלך הדיון הנוכחי, הביעה השופטת תרעומת רבה על כך שהצו שניתן על ידה לא קוים, וציינה באופן נוקב כי ההחלטה הקודמת לא יושמה.

דרישה להסבר מהשב"ס

במסגרת החלטתה דרשה השופטת לקבל בהקדם את התייחסותו הרשמית של שירות בתי הסוהר, שתסביר מדוע נמנעו מלבצע את הוראת בית המשפט במלואה. כידוע, החשוד הינו בעל רקע נפשי לכאורה, והבדיקה הפסיכיאטרית צפויה להכריע באופן מכריע האם היה אחראי למעשיו בעת ביצוע הרצח.

במקביל להליך הבדיקה הרפואית, חקירת המשטרה בעניינו נמצאת בישורת האחרונה. חוקרי המשטרה מחזיקים בראיות הקושרות את החשוד באופן ישיר לזירת הרצח, כאשר החשד המרכזי הוא שמדובר ברצח מתוכנן ומחושב.