כיכר השבת
הפרשייה המזעזעת

השופטת זועמת: למה לא הועבר החשוד לבדיקה פסיכיאטרית כפי שהוריתי?

בדיון בעניינו של החשוד ברצח בכולל חזון איש, השופטת מתחה ביקורת חריפה על אי יישום החלטתה • הורתה על העברה מיידית לבדיקה פסיכיאטרית | החשוד טען: רוצים לפגוע בי בכלא (חרדים)

החשוד אחרי מעצרו (צילום: דוברות המשטרה)

כמעט שלושה שבועות לאחר הרצח המזעזע בכולל חזון איש ב, התקיים דיון בעניינו של החשוד במעשה, במהלכו מתחה השופטת ביקורת חריפה על כך שהחלטת בית המשפט להעבירו לבדיקה פסיכיאטרית באשפוז לא יושמה. כך חשף הערב (שני) העיתונאי טוביה יגלניק מגלי צה"ל.

במקביל הורתה השופטת על הארכת מעצרו של החשוד, לצד דרישה להעברתו המיידית לבדיקה פסיכיאטרית שתכריע האם הוא כשיר לעמוד לדין.

על פי הדיווח, הפסיכיאטר המחוזי הביע בשבוע שעבר התנגדות מסוימת לביצוע הבדיקה. בתגובה לכך, הוציאה השופטת החלטה דחופה נוספת, שבה הורתה באופן חד-משמעי להעביר את החשוד לידי הפסיכיאטר המחוזי עוד לפני כניסת השבת.

למרות ההנחיה המפורשת של בית המשפט, ההחלטה לא בוצעה בפועל. במהלך הדיון הנוכחי, הביעה השופטת תרעומת רבה על כך שהצו שניתן על ידה לא קוים, וציינה באופן נוקב כי ההחלטה הקודמת לא יושמה.

דרישה להסבר מהשב"ס

במסגרת החלטתה דרשה השופטת לקבל בהקדם את התייחסותו הרשמית של שירות בתי הסוהר, שתסביר מדוע נמנעו מלבצע את הוראת בית המשפט במלואה. כידוע, החשוד הינו בעל רקע נפשי לכאורה, והבדיקה הפסיכיאטרית צפויה להכריע באופן מכריע האם היה אחראי למעשיו בעת ביצוע הרצח.

במקביל להליך הבדיקה הרפואית, חקירת המשטרה בעניינו נמצאת בישורת האחרונה. חוקרי המשטרה מחזיקים בראיות הקושרות את החשוד באופן ישיר לזירת הרצח, כאשר החשד המרכזי הוא שמדובר ברצח מתוכנן ומחושב.

זירת האסון בכולל חזון איש (צילום: זק"א תל אביב)

החשוד: "רוצים לפגוע בי בכלא"

במהלך הדיון טען החשוד כי רוצים לפגוע בו בבית הכלא. יצוין כי על פי פרטי החקירה שהותרו לפרסום, החשוד נהג לפקוד בתקופה האחרונה את בית הכנסת שבו נהג הקורבן, האברך הרב ישי פור זצ"ל כבן 50, להתפלל.

במהלך תקופה זו, ניהל החשוד עימותים מילוליים קשים עם הקורבן ועם מתפללים נוספים במקום. ביום האירוע, הגיע החשוד למתחם הישיבה בעיצומה של התפילה, ניגש אל הקורבן ותקף אותו באכזריות באמצעות סכין בעודו יושב על ספסל הלימודים.

הרצח התרחש לעיני בנו הקטין של האברך, שנאלץ לצפות במחזה האימים בזמן שישב והתפלל לצד אביו. הקורבן פונה במצב אנוש לבית החולים, שם למרבה הצער נאלצו הרופאים לקבוע את מותו כעבור מספר שעות.

בני ברקרצחכולל חזון אישבדיקה פסיכיאטריתהרצח בכולל חזון איש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר