כיכר השבת
אלפים צפויים להשתתף

משיכון ו' לאלעד | הערב הלוויית הילדה הקדושה נסיה כראדי הי"ד 

הטרגדיה הקשה עם פטירתה של הילדה הקדושה נסיה כראדי הי"ד, שנפצעה אנושות בערב חג הפסח ונזדככה בייסורים תקופה ארוכה בבית החולים • הלילה בשעה 23:00 ייצא מסע ההלוויה מבית הוריה ברחוב רימון בבני ברק לעבר בית החיים באלעד (דיין האמת)

נסיה כראדי הי"ד (צילום: באדיבות המשפחה)

בני ברק כואבת ומתעטפת באבל: כפי שדיווחנו, בערב שב"ק סמוך לכניסת השבת הגיע הבשורה הקשה והמרה על פטירתה של הילדה הקדושה נסיה כראדי הי"ד, בת הרב אלעזר אלחנן שיחי' והיא בת 11 בלבד בפטירתה.

נסיה ע"ה נפצעה באורח אנוש מפגיעת טיל בערב חג הפסח האחרון, במהלך מתקפת הכטב"מים והטילים מאיראן. מאז המקרה, נלחמו הרופאים בבית החולים 'שיבא' בתל השומר על חייה, כשבכל רחבי העולם היהודי נישאו תפילות לרפואתה, אך בערב שבת קודש לאחר שנזדככה בייסורים השיבה את נשמתה הטהורה לבוראה.

מסע הלוויה יצא הערב, מוצאי שבת קודש, בשעה 23:00 מבית הוריה ברחוב רימון 10, שיכון ו', בני ברק, לעבר בית העלמין באלעד שם תיטמן.

מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די

הלוויהברוך דיין האמתנסיה כראדי

4
המקום ינחם אותם, שלא ידעו עוד לעולם שום צער ומכאוב
תמר
3
הייתה לי הרגשה שבגלל שהייתה כתבה שקרה נס וילדה התעוררה מההרדמה (או משהו כזה)-ולא פרסמו את שם הילדה-אז אחרים וגם אני חשבנו שזו נסיה. ואולי בגלל זה התמעטו התפילות עליה. ד' ייקום דמה. אמן. שתהא מליצת יושר על עם ישראל.
ירושלים
2
די שלא נידה מיצרות ברוך דיין האמת
מילה
1
כואב. כואב. כואב. הרבה כוחות וחיבוק למשפחה. איזו מתיקות בפנים ועיניים טובות.
אילת

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

