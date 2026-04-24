נסיה כראדי הי"ד ( צילום: באדיבות המשפחה )

בשורות קשות ומזעזעות מרעידות את הציבור החרדי כולו, דקות ספורות לפני כניסת השבת: בבית החולים 'שיבא' בתל השומר, עלתה בשעה האחרונה בסערה השמימה הילדה נסיה כראדי הי"ד, כשהיא בת 11 בלבד, לאחר שנפצעה באורח אנוש מפגיעת טיל איראני בערב חג הפסח.

במהלך השבועות האחרונים, מאז אותו בוקר נורא שבו נפל הטיל ישירות על בית משפחת כראדי בבני ברק, עם ישראל כולו עצר את נשימתו. רבבות אלפי ישראל נשאו תפילות וזעקו לישועת נסיה בת הילה. נשים רבות קיבלו על עצמן קבלות טובות וחיזוקים בצניעות ובמצוות, בתקווה לנס שישאיר את הילדה ששמה מסמל ניסים בין החיים. אולם, נגזרה הגזירה. למגינת כל לב, פחות משעה לפני שהמלכה נכנסת, השיבה נסיה את נשמתה הטהורה ליוצרה, כשבני המשפחה השבורים והרצוצים מקיפים את מיטתה וממאנים להיפרד.

זירת הנפילה בבני ברק ( צילום: איחוד הצלה )

נסיה ע"ה, תלמידת בית הספר 'חורב' ברמת גן, היא בתם של יבלחט"א הרב אלעזר כראדי ואמה מרת הילה שתחי', אחייניתו של מזכה הרבים הנודע, הרב מיכאל לסרי.

אמה, מרת הילה, סיפרה בבכי על המקור לשמה המיוחד: "קראנו לה נסיה כי היא נולדה בנס גלוי. אני זוכרת שהמיילדת צעקה לנו בחדר הלידה שהילדה הזו היא נס מהלך". לצערנו, הנס שהחל בחדר הלידה הסתיים היום בטרגדיה שאין לה מילים.

האם השכולה שיתפה בתקופה האחרונה בכאב על הרגעים הקשים של הפציעה בערב החג: "נסיה הייתה הילדה הכי מקפידה על הנחיות פיקוד העורף. בכל אזעקה היא הייתה הראשונה לרוץ למרחב המוגן. אבל באותו לילה בבני ברק, נסיה פשוט ישנה עמוק. לפני שהספיקה לקום ולרוץ – הטיל נפל ופצע אותה באורח קשה מאוד".

מאז הפציעה, נלחמו הרופאים על חייה, אך הפגיעה הייתה אנושה מדי. הבוקר, כאמור, כבתה השלהבת.

הלוויתה של הילדה נסיה כראדי הי"ד תתקיים במוצאי שבת קודש. על השעה נפרסם בס"ד כאן ב'כיכר השבת' עם צאת השבת.

השם יקום דמה, ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים.