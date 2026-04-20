קווין בוסה, מורה להיסטוריה מפריז, הביע תמיכה בלתי מסויגת בישראל ומתח ביקורת חריפה על המדיניות המהססת של הנשיא מקרון. בראיון לרשת CNEWS הדגיש בוסה כי צה"ל מפגין עליונות צבאית יוצאת דופן במאבק נגד הטרור האסלאמי המאיים על אירופה.

​קווין בוסה, מורה להיסטוריה המלמד בפרבר פריזאי, התייחס בראיון לרשת CNEWS למצב הביטחוני בישראל והדגיש את הערכתו העמוקה לעם הישראלי. בוסה ציין כי "העם הישראלי חווה את אחד הפוגרומים הגדולים בתולדותיו מאז מלחמת העולם השנייה ב-7 באוקטובר, וכבר למחרת העם הזה קם בכוח" תוך שהוא מציין את החוסן המוסרי והמנטלי המרשים של אזרחי המדינה.

​לדבריו, המאבק הישראלי אינו נוגע רק להישרדותה של המדינה, אלא לביטחון העולם החופשי כולו. בוסה הסביר כי "הישראלים מגנים על הערכים שלנו, הם מגנים גם על הביטחון של המערב ועל ביטחון אירופה" והוסיף כי האיום האיראני, כולל הטילים והטרור, מכוון גם כלפי אדמת צרפת, ולכן "ישראל עושה היום את העבודה המלוכלכת".

​המורה להיסטוריה לא חסך בביקורת כלפי נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וטען כי הוא אינו מבין את עומק המאבק הציוויליזציוני נגד האסלאמיזם. בוסה פנה לעם הישראלי ואמר כי למרות קולות מסוימים בתקשורת העולמית, ישראל נמצאת בצד הנכון של ההיסטוריה והאמת, והוסיף כי "בראבו לישראל, בראבו לצה"ל, שיש לו עליונות מדהימה שהצליח בכמה שעות להשיג עליונות אווירית במקום שבו הרוסים לא הצליחו לעשות זאת באוקראינה במשך שלוש שנים".

​בסיכום דבריו הדגיש בוסה כי הציבור הצרפתי ברובו מזדהה עם המאבק הישראלי, למרות התבטאויות אנטי-ישראליות באמצעי תקשורת מסוימים. הוא חתם את דבריו בקביעה כי "הצרפתים תומכים בישראל כי הם יודעים שהם מגנים עלינו, נלחמים נגד הטרור האסלאמי שמאיים על כולנו".