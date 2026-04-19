מפקד זרוע האוויר והחלל של משמרות המהפכה באיראן, מג'יד מוסאווי, טוען כי הרפובליקה האסלאמית הצליחה לשקם ולמלא את מאגרי הטילים והכטב"מים שלה במהלך תקופת הפסקת האש האחרונה - בקצב המהיר אף יותר מזה שנרשם טרם פרוץ המלחמה מול ארצות הברית וישראל.

מוסאווי אף פרסם תיעוד ויזואלי המציג את תהליכי הייצור והחידוש של המאגרים, כחלק מהלוחמה הפסיכולוגית שאיראן מנהלת מול המערב וישראל בניסיון להפגין חסינות צבאית ולוגיסטית למרות הלחץ הבינלאומי והסנקציות.

"אנו מודעים לכך שהאויב אינו מסוגל ליצור תנאים דומים עבור עצמו, והם נאלצים להביא תחמושת מהצד השני של העולם בשיטה של "טפטופים" (טיפה אחר טיפה)", הוא התרברב. "הם הפסידו גם בשלב הזה של המלחמה, גם במיצרים, וגם בלבנון ובאזור כולו".

הסרטון שפרסם מפקד זרוע האוויר והחלל מציג מפגן כוח צבאי של משמרות המהפכה באיראן, כשהוא מתמקד במערכי הטילים והכטב"מים שלהם. הוא נפתח בצילומים של האנגרים תת-קרקעיים עצומים, מעין "ערי טילים" חצובות בסלע, שבהם מאוחסנים טילים בליסטיים ארוכי טווח על גבי משאיות ופלטפורמות שיגור ניידות. הסרטון ערוך בצורה קצבית ודרמטית, ומלווה במוזיקה המעבירה תחושת מתח ועוצמה.

חלק ניכר מהסרטון מוקדש למערך הכטב"מים (כלי טיס בלתי מאוישים). ניתן לראות עשרות כטב"מים מדגמים שונים, ביניהם ה"שאהד" המוכר, כשהם מסודרים בשורות ארוכות בתוך בונקרים מבוצרים.

המצלמה חולפת על פני פס ייצור ותחזוקה, שבו נראים חיילים וטכנאים איראנים כשהם עובדים על הטילים ומתקינים עליהם ראשי נפץ. על חלק מהטילים מופיעים כיתובים בערבית ובפרסית, הכוללים פסוקים מהקוראן ומסרים מאיימים המכוונים נגד אויבי המשטר.

החלק השני של הסרטון עובר מהאחסון והייצור לשלב הביצוע. מוצגים שיגורים של טילים בליסטיים מאזורים מדבריים ומהחוף, הממריאים לשמיים בענני עשן ואש. כמו כן, נראים כטב"מים משוגרים ממשאיות ומתאבדים על מטרות קרקעיות בדיוק רב, תוך תיעוד הפיצוצים מזוויות צילום שונות, כולל ממצלמות המותקנות על גבי הכלים עצמם. הסרטון מסתיים בתמונות של חיילים איראנים חוגגים את השיגורים המוצלחים ומניפים את דגלי איראן, במטרה לשדר נחישות ויכולת התקפית מתקדמת.