עשרות היו שם: התגלית של צה"ל מתחת לאדמה ברכס הבופור

מחבלים באחד מהמנהרות ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל חושף הערב (ראשון) נכס של רשת מנהרות תת-קרקעיות של ארגון הטרור חיזבאללה שתוכנן ומומן על-ידי משטר הטרור האיראני ברכס הבופור בלבנון - לשם נכנסו כוחות צה"ל לאחרונה.

מדובר ברשת מנהרות שנבנתה במרחב אזרחי, במיקום המאפשר שליטה מבצעית על מרחב אצבע הגליל - במרחק של שישה קילומטרים בלבד ממטולה. הרשת שימשה כמרכז של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב.

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הרשת מכילה מספר מנהרות שנבנו על מנת להכיל מאות מחבלים במקביל ובתוכן מספר חדרים הערוכים לשהייה ולחימה ממושכת ובניהם: תשתיות מים וחשמל, לצד תשתיות רבות של יכולות נ"ט והגנה אווירית שמטרתן לפגוע בכוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. "נמלא כריות בדמעות": רגעי הפרידה המצמררים של האב השכול דוד הכהן | 20:03 באחת המנהרות שאורכה כקילומטר, אותרו שישה פירים תת-קרקעיים, חדר המשמש לאחסון אמצעי לחימה, משגר נ"ט, טילי נ"ט, רימונים, תחמושת, ציוד לחימה וציוד רפואי מתקדם, ומספר חדרי שהייה וביניהם: חדרי מקלחת, חדר שירותים, חדר ניתוח ומטבחים. עוד מסר דובר צה"ל כי שוגרו ממרחב הנכס כלי טיס בלתי מאויישים, טילי כתף וטילי נ"ט לעבר כוחות צה"ל שפעלו במרחב ומדינת ישראל.

מחבלי חיזבאללה בתוך המנהרות. התמונות נחשפו הערב ( צילום: דובר צה"ל )

מחבלי חיזבאללה בתוך המנהרות. התמונות נחשפו הערב ( צילום: דובר צה"ל )

הפרוייקט נבנה בסביבת פעילות של צבא לבנון ובמסגרת מאמצי אכיפת ההסכם בין ישראל ללבנון, הועברה לצבא לבנון בקשה לטיפול בנכס אך חיזבאללה מנע זאת ממנו באופן מובהק. כך דובר צה"ל.

"צה"ל יצא לפעילות במרחב הבופור על מנת להשיג שליטה מבצעית על המרחב שמהווה איום על אזרחי מדינת ישראל ולאפשר את השמדתה של רשת המנהרות", מסר דובר צה"ל.

"כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני, מגלן ויהל״ם בפיקוד אוגדה 36 ובהכוונת אמ״ן ופצ״ן, מובילים מאמץ לאיתור רשת המנהרות להשגת השליטה המבצעית על רכס הבופור".