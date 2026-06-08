מטוס קרב ( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

בצה"ל נערכים למספר ימים של לחימה מול איראן, כאשר תוכניות תקיפה מפורטות כבר אושרו על ידי הדרגים השונים. קצין בכיר בצה"ל מסר כי "מבחינתנו אנחנו בהמשך של מבצע שאגת הארי - ביום ה-42 שלו, אחרי הפוגה בת חודשיים. יש לנו הזדמנות למנף את ההישגים".

הסבב הנוכחי החל אתמול (ראשון) בתקיפה ישראלית בדאחייה שבביירות, שכוונה נגד מפקדה שעסקה בתחום רחפני הנפץ. בתגובה, שיגרה איראן עד כה, לפי צה"ל, 22-24 טילים בליסטיים לעבר ישראל, ושני טילים נוספים שוגרו מתימן - אחד יורט ואחד נפל בדרכו. בצה"ל הבהירו כי העריכו שאיראן תפעל בעקבות התקיפה בדאחייה, אך לא היו בטוחים לגבי התזמון המדויק של הפעולה. בתגובה, פתח חיל האוויר בשני גלים של תקיפות באיראן, שהחלו בהסרה של איומים אוויריים. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלימו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני. דובר צה"ל ציין כי בתקופה האחרונה הוצבו מערכות הגנה במספר מרחבים שונים באיראן, כחלק מפעילות המשטר לשיקום יכולות הגילוי וההגנה שלו שנפגעו במבצע 'שאגת הארי' - והתקיפה כעת הובילה להשמדת מערכות אלו.

תקיפה נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני - צילום: דובר צה"ל תקיפה נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:14

בין היעדים שהותקפו: מכ"מים ורכיבי ההגנה האווירית שיכולים להקשות על חיל האוויר לפעול במרחב האווירי האיראני. יצוין כי לאיראנים לא נותרו יכולות הגנה אוויריות גדולות לאחר שני הסבבים האחרונים של התקיפות, אך עדיין קיים צורך בהסרת מה שנותר מהמערכות הללו ומה שהם הספיקו לחדש במהלך הפסקת האש.

בנוסף, תקף צה"ל את המפעל הפטרוכימי בדרום איראן, שנחשב לאחד מצינורות החמצן הכלכליים של המשטר האיראני. התקיפה נועדה להעביר מסר ברור לאיראנים בנוגע למחיר הכבד שישראל מתכוונת לגבות על הירי לשטחה או על הניסיון האיראני לייצר משוואות חדשות.

יירוטים במרכז, הבוקר ( צילום: כיכר השבת )

שיתוף פעולה עם ארה"ב

בדומה למבצע "שאגת הארי", גם כעת יש נציגים אמריקניים מצבא ארה"ב שיושבים בבור המבצעים בקריה, ונציגים ישראליים במטה חיל האוויר האמריקני בפלורידה. כלל התקיפות באיראן עד כה היו תקיפות ישראליות בלבד, אך בהגנה האווירית מפני הטילים האיראניים - גם ארה"ב סייעה לישראל ביירוט של חלק מהטילים.

ביחס לניסיון האיראני ליצור משוואות מול ישראל על תקיפות בביירות, הבהירו בצה"ל כי "אין לנו משוואות. האיראנים מנסים להגביל אותנו למשוואות - אבל לא ניתן להם לייצר מציאות חדשה במזרח התיכון".

פגיעה של טיל איראני בעומק האדמה במדבר הישראלי ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

בצה"ל גם הבהירו כי כשיהיו הזדמנויות לתקיפה בדאחייה בביירות - ההזדמנויות ימומשו.

"במבצע 'שאגת הארי', צה"ל פגע עמוקות במערכות ההגנה של משטר הטרור האיראני. התקיפות שהושלמו מסייעות להעמיק עוד יותר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן", ציין דובר צה"ל.