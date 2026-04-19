רגע לפני שעלתה לטיסה: סוכנים אמריקאים התנפלו על האיראנית

סוכנויות פדרליות עצרו את שאמיים מאפי, אזרחית איראנית המתגוררת בלוס אנג’לס, בנמל התעופה LAX בלילה האחרון, רגעים לפני שעלתה לטיסה לטורקיה. כך פורסם היום (ראשון) ב'פוקס ניוז'.

לפי החשד, היא הייתה מעורבת בתיווך עסקאות נשק בהיקפים נרחבים בין איראן לסודאן.

על פי גורמי אכיפה אמריקאים, מאפי חשודה כי תיווכה במכירת אמצעי לחימה הכוללים פצצות, כטב״מים ותחמושת. עוד נטען כי היא סייעה בהעברת “מיליוני כדורי תחמושת” במסגרת עסקאות הקשורות לאיראן.

בחקירה נטען כי אחד ההסכמים שבהם הייתה מעורבת עמד על שווי של כ־60 מיליון אירו, וכלל תיווך למכירת כטב״מים מתוצרת איראן לסודאן. בנוסף, לפי החשד, מאפי ושותף נוסף שלה מכרו כ־55 אלף מרעומי פצצות לצבא הסודאני.

הגורמים הפדרליים מסרו כי מדובר ברשת תיווך בינלאומית רחבה, וכי המעצר בוצע ברגע האחרון לפני יציאתה מהמדינה. החקירה בעניינה נמשכת.