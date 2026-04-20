מתנת 'יום הבת': השאהד האיראני קיבל מייקאובר ורוד

מחזה בלתי שגרתי נרשם במהלך חגיגות "יום הבת" בטהרן, המצוין בלוח השנה השיעי ביום הולדתה של פאטמה אל-מעסומה. הכטב"ם, המוכר בעולם כ"כטב"ם מתאבד" המשמש לתקיפות קטלניות במלחמה באוקראינה וברחבי המזרח התיכון, הוקדש באופן רשמי ל"בנות המולדת האיראנית" ולזכרן של "הבנות השהידיות של מינאב".

לפי הדיווחים בכלי תקשורת המזוהים עם המשטר, כמו סוכנות הידיעות 'תסנים', הבחירה הוויזואלית בצבע הוורוד נועדה "לרכך" את תדמיתו של כלי הנשק ולהפוך אותו לפריט אסתטי המזוהה עם חגיגה נשית.

בסרטון ששודר נשמעו ילדות אומרות:

"היום הוא יום הבת. כוחות האוויר והחלל של איראן צבעו עבורנו את כטב"ם ה-136 בוורוד, לזכר הבנות השהידיות של מינאב. יום בת שמח". בנוסף נאמר: "אנחנו כאן כדי לנקום את נקמתו של האב. אם האב איננו, האבהות עודנה קיימת". וכן: "הו חיידר... גאוות הזולפיקאר (חרבו של עלי)... השמש תזרח, אם ירצה השם... צאצאיו של אבו תוראב"

המהלך נתפס בעולם כדוגמה קיצונית לתעמולה ומיתוג מחדש, המנסים לגשר על הפער המובהק שבין כלי הרס חסר רחמים לבין סמלים של רכות ויופי.

מומחים מצביעים על כך שהשימוש בסמלים של רכות לייצוג כלי מלחמה הוא בחירה אסטרטגית שנועדה לחבר את ערכי המשטר ויכולותיו הצבאיות לדור הצעיר, תוך הצגת עוצמה צבאית באריזה נגישה ואטרקטיבית יותר.