דיווח: אירופה חוששת מאוד מהסכם עם איראן - וזו הסיבה המפתיעה

בעלות בריתה האירופיות של ארצות הברית מביעות חשש כבד כי צוות המשא ומתן האמריקאי דוחף להסכם מסגרת מהיר ושטחי עם איראן, שעלול להחריף את הבעיות המקצועיות במקום לפתור אותן, כך לפי דיווח שפורסם ב'רויטרס'.

דיפלומטים המעורבים בנושא טוענים כי הניסיון להשיג הישג דיפלומטי מהיר עבור הנשיא דונלד טראמפ עשוי להוביל להסכם דל בפרטים, שיותיר את הסוגיות הטכניות המורכבות ללא מענה במשך שנים, ואף ליצור סכנה גדולה יותר מזו הקיימת.

"החשש אינו שלא יהיה הסכם", הסביר דיפלומט אירופי בכיר לרויטרס, "החשש הוא שיהיה הסכם ראשוני גרוע שייצור אינספור בעיות בהמשך הדרך".

בבית הלבן דחו את הביקורת ומסרו דרך הדוברת אנה קלי כי "לנשיא טראמפ יש רקורד מוכח של השגת עסקאות טובות בשם ארצות הברית והעם האמריקאי, והוא יקבל רק כזו שמעמידה את אמריקה במקום הראשון".

השיחות הנוכחיות באסלאמבאד מתמקדות במאגר של כ-440 קילוגרם אורניום מועשר ברמה של 60% שבידי איראן.

הפתרונות המוצעים כוללים מהילה של החומר בתוך המדינה תחת פיקוח בינלאומי או העברתו למדינות כמו טורקיה או צרפת.

עם זאת, דיפלומטים מזהירים כי כל אפשרות כזו דורשת משא ומתן ארוך ומדוקדק על אימות הכמויות ואבטחת השינוע, במיוחד לאחר הנזקים שנגרמו בתקיפות האחרונות.

"האמריקאים חושבים שמסכימים על שלוש או ארבע נקודות במסמך של חמישה עמודים וזהו, אבל בתיק הגרעין, כל סעיף פותח פתח לעוד תריסר מחלוקות", ציין דיפלומט אירופי נוסף.

פדריקה מוגריני, שריכזה את המשא ומתן בעבר, הוסיפה כי "זה לקח לנו 12 שנים ועבודה טכנית עצומה. האם מישהו באמת חושב שניתן לעשות זאת ב-21 שעות?".

במישור הכלכלי, איראן דורשת גישה מיידית לנכסים מוקפאים בחו"ל וערבויות לאי-תוקפנות לאחר שנפגעה מתקיפות אמריקאיות וישראליות.

מנגד, הבית הלבן מציב קווים אדומים הכוללים את הפסקת העשרת האורניום ופירוק מתקנים מרכזיים. דיפלומט אזורי בכיר הדגיש כי "השיחות הללו אינן עסקת נדל"ן שנסגרת בלחיצת יד. הן כוללות קביעת רצף פעולות, הקלות בסנקציות וצעדים גרעיניים הדדיים".

קיימת ביקורת רבה על הרכב הצוות האמריקאי, הכולל את סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, בטענה שהם חסרים את המומחיות הטכנית הנדרשת.

גורם אירופי ציין כי "פשוט אין מספיק מומחיות בצוות האמריקאי הזה. עבדנו על התיק הזה במשך שני עשורים". ז'ראר ארו, שהיה המשא ומתן הראשי של צרפת, סיכם כי "משא ומתן עם איראן הוא קפדני ומתוחכם: לכל מילה יש משמעות. זה לא משהו שממהרים איתו".