"משתכר וחווה התפרצויות זעם": פרטים מדאיגים על ראש ה-FBI 

ראש ה־FBI קאש פאטל מאיים לתבוע את המגזין 'אטלנטיק', בעקבות כתבה חריפה שטענה לשורת התנהגויות חריגות במהלך כהונתו.

הכתבה של הכתבת שרה פיצפטריק מציגה תמונה בעייתית של כהונתו, ומתבססת על עשרות מקורות אנונימיים, בהם גורמי FBI בהווה ובעבר, אנשי מודיעין, פוליטיקאים ואחרים. לפי הדיווח, בתחילת החודש פאטל חווה "התפרצות" סביב תקלה טכנולוגית בעת ניסיון להתחבר למערכת מחשב, לאחר שחשש כי הוא עומד להיות מפוטר על ידי הנשיא טראמפ בעקבות הדחת התובעת הכללית לשעבר פאם בונדי. עוד נטען כי פאטל מודאג באופן עמוק ממעמדו, בין היתר בשל מה שתואר כ"אפיזודות של שתייה מופרזת". לפי הכתבה, גורמים טענו כי נהג לשתות עד לרמת שכרות ניכרת, לעיתים במקומות ציבוריים כמו מועדון פרטי בוושינגטון או בלאס וגאס, ולעיתים בנוכחות אנשי ממשל.

"שתייה מופרזת": קאש פאטל חוגג בפראות את נצחון נבחרת ההוקי של ארצות הברית

במקרים מסוימים, כך נטען, פגישות ותדרוכים נדחו בשל לילות שתייה, ואנשי האבטחה שלו התקשו להעירו.

עוד דווח כי באירוע אחד נדרש ציוד פריצה מקצועי לאחר שפאטל לא היה זמין מאחורי דלת נעולה. מקורות אף העלו חשש כי התנהלותו האישית עלולה להוות "סיכון לביטחון הלאומי".

"ניפגש בבית המשפט"

הבית הלבן יצא להגנתו של פאטל בתגובה לכתבה. הדוברת קרוליין לוויט מסרה כי "פאטל נותר שחקן מרכזי בצוות החוק והסדר", וגם התובע הכללי בפועל טוד בלאנש אמר כי "הוא השיג יותר ב־14 חודשים מקודמיו בארבע שנים" והוסיף כי "כתבות אנונימיות אינן עיתונות".

עורך דינו ג'סי בינאל תקף את הפרסום בטענה כי "רוב הטענות שקריות לחלוטין" וכי אין למקורות יכולת לדעת את העובדות. הוא אף דרש מהמגזין לשמור מסמכים לקראת הליך משפטי, והדגיש "הם ידעו שהטענות שקריות ובכל זאת פרסמו".

גם דובר ה־FBI בן ויליאמסון כינה את הכתבה "אחת האבסורדיות שקראתי", והיועצת אריקה נייט טענה כי מדובר ב"סיפורים מומצאים" והודיעה כי "תוגש תביעה".

מנגד, הכתבת פיצפטריק הדגישה כי היא "עומדת מאחורי כל מילה" וכינתה את עצמה "עיתונאית חוקרת זהירה ומנוסה", בעוד עורך המגזין ג'פרי גולדברג מסר כי "אנחנו עומדים מאחורי התחקיר".

פאטל עצמו הודיע כי יפגוש את "כל צוות הדיווח השקרי בבית המשפט", והוסיף כי מדובר ב"חדשות מזויפות עם כוונה זדונית".