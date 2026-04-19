מנשיא ארה"ב לבייביסיטר: אובמה וממדאני שעשעו את הרשת | צפו

הנשיא לשעבר אובמה וראש עיר ניו יורק ממדאני נפגשו לראשונה במרכז לגיל הרך בברונקס, קראו ספרים לילדים ושרו יחד | הסרטונים מהביקור הפכו ויראליים ברשת (מעניין)

אובמה וממדאני מבצעים את השיר "גלגלי האוטובוס" בגן
אובמה וממדאני מבצעים את השיר "גלגלי האוטובוס" בגן| צילום: צילום: רשתות חברתיות
אובמה וממדאני מבצעים את השיר "גלגלי האוטובוס" בגן (צילום: רשתות חברתיות)

נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה וראש עיריית ניו יורק הפרו פלסטיני זוהרן ממדאני נפגשו לראשונה אתמול. השניים הגיעו יחד למרכז לגיל הרך ברובע הברונקס, שם קראו ספרים לילדים, שרו ושוחחו עם משפחות על עתיד העיר.

בסרטונים יוצאי דופן שפורסמו מהביקור נראו השניים כשהם צוחקים, מקריאים ספרי ילדים ואף שרים יחד את השיר "הגלגלים באוטובוס", לצד קבוצת פעוטות במרכז "Learning Through Play".

בלשכת ראש העיר ציינו כי השניים שוחחו על חזונו של ממדאני ועל הצורך "להעניק לילדי ניו יורק את ההתחלה החזקה ביותר".

הסרטונים מהביקור הפכו לוויראליים וזכו לאלפי תגובות ושיתופים. גולשים רבים שיבחו את האווירה החמה והבלתי רשמית, כאשר אחד מהם כתב "לא כל יום רואים נשיא לשעבר שר שירי ילדים". אחרים התבדחו על כך ש"הקריירה הבאה של אובמה היא גננת".

למרות שלא נפגשו קודם לכן פנים אל פנים, אובמה שוחח עם ממדאני בטלפון זמן קצר לפני בחירתו והציע לשמש עבורו "אוזן קשבת". גורמים בעירייה ציינו כי המפגש "שיקף שיתוף פעולה חיובי", בעוד אובמה ממשיך לגלות עניין בתמיכה בדור מנהיגים חדש ובהתפתחותה של ניו יורק.

דונלד טראמפניו יורקברק אובמהארצות הבריתזוהראן ממדאני
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

