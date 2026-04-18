נחשף: זה הדיל הסודי שנעשה בין איראן לקטאר - כדי שלא תותקף

מימין תקיפות בדוחה, משמאל א-תאני בריאיון

גורם שלטוני בכיר באחת ממדינות המפרץ חשף בשיחה עם כתב כאן חדשות, רועי קייס, כי בימים האחרונים של המלחמה התקיים שיח בין קטר לאיראן שהוביל להפחתה משמעותית בתקיפות האיראניות נגד דוחה.

החשיפה מגיעה על רקע דיווחים שפורסמו לאחרונה על הבנות שהושגו בין שתי המדינות, לאחר שמתקן הגז הגדול בצפון קטר הותקף. על פי הגורם, בתמורה להפחתת התקיפות ביקשה איראן מקטר שערוץ אל-ג'זירה הקטרי ינקוט קו פחות לוחמני כלפי טהראן וייתן יותר במה לדוברים איראנים. "זה אכן קרה", מסר הגורם, תוך שהוא מציין את החשיבות שרואה איראן בערוץ להעברת מסרים לעולם הערבי. אחד הדוברים הבולטים שקיבל במה בערוץ הוא חסן אחמדיאן מאוניברסיטת טהראן, שהופיע הן בגרסה האנגלית והן בגרסה הערבית של אל-ג'זירה. הופעות אלו התרחשו בתקופה שבה, לטענת הגורם, הערוץ אכן שינה את הטון כלפי איראן לעומת התקופה שבה שידר ביקורת חריפה על התקיפות במפרץ. בעקבות סגירת הורמוז: האיחוד האירופי לקראת משבר תעופה היסטורי אבישי לוי | 22:10 כזכור, תאגיד השידור האיראני אף איים לתקוף את משרדי אל-ג'זירה בדוחה, אך חזר בו מהאיום באופן מפתיע והסיר את אזהרת הפינוי. בקטר דחו אז בתוקף את הטענות על קשר בין האיום לבין שינוי המדיניות.

קטר מכחישה בתוקף

בקטר דוחים לחלוטין את הטענות על הבנות שהושגו עם איראן במהלך המלחמה. "לא הייתה כל עסקה", הבהירו גורמים רשמיים בדוחה, תוך שהם מכחישים בתוקף שהמדינה שילמה לאיראנים בתמורה להפסקת התקיפות או שהשפיעה על מדיניות אל-ג'זירה.

יצוין כי קטר נחשבת לאחת המדינות הקרובות ביותר לאיראן במפרץ בימי שגרה, ושמרה על קשרים דיפלומטיים עם טהראן גם בתקופות מתיחות אזורית. במהלך המלחמה, קטר אף סילקה את הנספח הצבאי האיראני לאחר תקיפות חוזרות במתקני האנרגיה שלה.

הרקע: מתקן הגז והתקיפות

הדיווחים על הבנות בין קטר לאיראן החלו להתפרסם לאחר שמתקן הגז הגדול בצפון קטר הותקף במהלך המלחמה. הנשיא טראמפ אף הבהיר כי ישראל לא תתקוף שוב את שדה הגז, אלא אם כן איראן תחליט לתקוף את קטר - במצב כזה איים כי ארצות הברית תפוצץ באופן מסיבי את כל שדה הגז דרום פארס באיראן.

החשיפה מצטרפת למתיחות המתמשכת במפרץ הפרסי, כאשר מדינות ערב הסוניות מבקשות מארצות הברית לנקוט בגישה נחרצת יותר כלפי איראן. בעוד טראמפ מדבר על "חלון דיפלומטי", במפרץ דורשים פירוק מוחלט של יכולות הגרעין והטילים של טהראן.