סוכנויות המודיעין המובילות של ארצות הברית מנהלות מאבק כוחות פנימי חריף, אשר הוביל את ה-CIA להפסיק באופן שוטף את תרומתה לחלק מהערכות המודיעין הרשמיות של הממשל בארצות הברית, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

המשבר החריף משפיע באופן ישיר על הדוחות הניתוחיים הנוגעים למלחמה באיראן, שבה מעורב הצבא האמריקני באופן פעיל מאז חודש פברואר, וכן על נושאי ביטחון רגישים נוספים.

לפי גורמים רשמיים בארצות הברית המעורים בפרטים, סוכנות ה-CIA ומשרד ראש המודיעין הלאומי פועלים כעת במידה רבה כשני מערכים נפרדים לחלוטין של ניתוח מודיעיני. הנתונים שנאספו חושפים כי הסכסוך המתמשך פוגע בשילוב הזרועות וביצירת ניתוחי הביטחון הלאומי שעליהם נשענים נשיאי ארצות הברית באופן מסורתי כדי לנהל את אתגרי החוץ של המדינה, במיוחד בעת הנוכחית מול רוסיה, איראן וסין.

היחסים בין הגופים הידרדרו במהירות לאחר כניסתה של טולסי גבארד לתפקיד ראש המודיעין הלאומי בפברואר 2025, אז ביקשה להדק את הפיקוח על תדרוך המודיעין היומי של הנשיא.

חודשיים לאחר מכן הקימה גבארד כוח משימה מיוחד שמטרתו המוצהרת הייתה לשרש פוליטיזציה במערכת, לחקור את מקורות נגיף הקורונה ולחשוף מסמכים על רצח קנדי, אולם בסוכנות ה-CIA האשימו את אנשי הצוות לפעילות חסרת אחריות ולעקיפת פרוטוקולים של סיווג ביטחוני.

במסגרת המאבק המנהלי, הדיחה גבארד במאי 2025 שני בכירים מה-CIA שניהלו את מועצת המודיעין הלאומית, בטענה שיצרו סביבת עבודה רעילה. באוגוסט אשתקד החריף המשבר כאשר שללה גבארד את הסיווג הביטחוני של 37 פקידים בהווה ובעבר, צעד שגרם לחשיפת זהותו של קצין ביון אמריקני חשאי ששירת מעבר לים, והביא להאשמות מצד בכירים לשעבר כי מדובר בנקמה פוליטית.

לאחרונה הגיעו הדברים לידי חקירה רשמית של משרד המפקח הכללי של קהילת המודיעין, בעקבות עדות של קצין סוכנות הביון בפני פאנל בסנאט, לפיה הסוכנות חסמה באופן מכוון גישה של אנשי משרד ראש המודיעין לחומרים רגישים. ברקע העימותים הללו, הודיעה גבארד בשבוע שעבר כי תפרוש מתפקידה בסוף חודש יוני בשל מחלת בעלה, והנשיא דונלד טראמפ כבר הודיע על מינויו של ביל פולטה לממלא מקום ראש המודיעין הלאומי.

מנגד, דוברת משרד ראש המודיעין הלאומי, אוליביה קולמן, הבהירה כי "הנשיא וקובעי המדיניות ממשיכים לקבל את המודיעין והניתוח הטובים ביותר" וציינה כי כוח המשימה המיוחד פעל כחוק.

מנהלת קשרי הציבור של ה-CIA, ליז ליונס, מסרה כי "תחת המנהל רטקליף, ה-CIA פעל במהירות בהתאם לסדרי העדיפויות של הנשיא טראמפ עם סוכנות אגרסיבית יותר הנוטלת סיכונים חכמים כדי לתמרן את יריבינו ולהעניק לארצות הברית יתרון מכריע."

מדוברות הבית הלבן נמסר באמצעות הדובר דייוויס אינגל כי "מדיניות החוץ של הנשיא טראמפ של שלום מתוך עוצמה היא גישה בדוקה ומנוסה ששומרת על אמריקה בטוחה ומרתיעה איומים גלובליים", תוך הדגשה כי לנשיא יש אמון מלא בצוות הביטחון הלאומי שלו. המתיחות הנוכחית מוכיחה כי הרפורמות המבניות שבוצעו לאחר פיגועי 11 בספטמבר 2001 במטרה לתאם בין 18 סוכנויות הביון, לא הצליחו למנוע לחלוטין את חוסר התפקוד הממסדי.