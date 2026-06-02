כיכר השבת
עסקה בכל מחיר

טראמפ בלחץ: זה מה שהוא טוען לגבי השיחות עם איראן | "הכל פייק"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב הודעה ברשת החברתית שלו, בה טען הכחיש דיווחים שהתקבלו אתמול לגבי השיחות בין ארה"ב לאיראן | "הכל פייק ניוז", אמר נשיא ארה"ב שמעוניין בעסקה בכל מחיר (חדשות) 

נתניהו וטראמפ בבית הלבן (צילום: לע"מ)

השיחות עם איראן אינן מתקדמות, ונשיא מפגין לחץ הולך וגובר. בפוסט שפרסם הערב ברשת החברתית שלו, טען נשיא ארה"ב כי השיחות עם איראן מעולם לא פסקו.

הודעת ההכחשה של שאמינותה מוטלת בספק, הגיעה לאחר שרשת תסנים הודיעה אתמול על סיום השיחות עם ארה"ב בעקבות המלחמה של ישראל בלבנון.

לאחר ההתקפלות של הנשיא אמש, היום דווח כי השיחות חזרו למסלולן וכי איראן בודקת את הטיוטה החדשה.

כך או כך, הערב טען טראמפ כאמור כי כל הדיווחים אמש לא היו אלא "פייק ניוז".

"דיווחי פייק ניוז לפיהם הרפובליקה האסלאמית של איראן וארה"ב הפסיקו לדבר לפני מספר ימים הם שקריים ושגויים. השיחות בינינו נמשכות ברציפות, כולל לפני ארבעה ימים, לפני שלושה ימים, לפני יומיים, לפני יום אחד, והיום. לאן הן יובילו, אף פעם אי אפשר לדעת, אבל כפי שאמרתי לאיראן, "הגיע הזמן, בדרך זו או אחרת, שתעשו עסקה. אתם עושים את זה כבר 47 שנים, ואי אפשר לתת לזה להימשך עוד!", לשון ההודעה.

פרשנים בארה"ב ובישראל מדגישים כי הכינוי "הרפובליקה האיסלאמית של איראן", שמה הרשמי של מדינת הטרור השיעית, הוא סימן של כבוד שמפגין הנשיא כלפיה.

בינתיים, בישראל חוששים כי הנשיא הפך את עורו כלפי ישראל, וכי שיחת הצעקות המדווחת עם ראש הממשלה הייתה רק ה'ספתח' להגבלות חדשות בלבנון.

ארה"בדונלד טראמפהסכם עם איראן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר