השיחות עם איראן אינן מתקדמות, ונשיא ארה"ב מפגין לחץ הולך וגובר. בפוסט שפרסם הערב ברשת החברתית שלו, טען נשיא ארה"ב כי השיחות עם איראן מעולם לא פסקו.

הודעת ההכחשה של הנשיא טראמפ שאמינותה מוטלת בספק, הגיעה לאחר שרשת תסנים הודיעה אתמול על סיום השיחות עם ארה"ב בעקבות המלחמה של ישראל בלבנון.

לאחר ההתקפלות של הנשיא אמש, היום דווח כי השיחות חזרו למסלולן וכי איראן בודקת את הטיוטה החדשה.

כך או כך, הערב טען טראמפ כאמור כי כל הדיווחים אמש לא היו אלא "פייק ניוז".

"דיווחי פייק ניוז לפיהם הרפובליקה האסלאמית של איראן וארה"ב הפסיקו לדבר לפני מספר ימים הם שקריים ושגויים. השיחות בינינו נמשכות ברציפות, כולל לפני ארבעה ימים, לפני שלושה ימים, לפני יומיים, לפני יום אחד, והיום. לאן הן יובילו, אף פעם אי אפשר לדעת, אבל כפי שאמרתי לאיראן, "הגיע הזמן, בדרך זו או אחרת, שתעשו עסקה. אתם עושים את זה כבר 47 שנים, ואי אפשר לתת לזה להימשך עוד!", לשון ההודעה.

פרשנים בארה"ב ובישראל מדגישים כי הכינוי "הרפובליקה האיסלאמית של איראן", שמה הרשמי של מדינת הטרור השיעית, הוא סימן של כבוד שמפגין הנשיא כלפיה.

בינתיים, בישראל חוששים כי הנשיא הפך את עורו כלפי ישראל, וכי שיחת הצעקות המדווחת עם ראש הממשלה הייתה רק ה'ספתח' להגבלות חדשות בלבנון.