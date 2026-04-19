רומז לבאות? הסרטון המסתורי שפרסם טראמפ על החלפת המשטר

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם הבוקר (ראשון) סדרת סרטונים ברשת החברתית "Truth Social", בהם נראים אזרחים איראנים ויוצאי איראן ברחבי העולם כשהם מביעים תמיכה פומבית ויוצאת דופן במדיניותו התקיפה נגד המשטר בטהרן.

בסרטונים, שהפכו לוויראליים במהירות, נראים המשתתפים כשהם מודים לנשיא על הפעולות הצבאיות והכלכליות שנקט ממשלו, תוך שהם קוראים קריאות תמיכה בארצות הברית ומייחלים לשינוי שלטוני באיראן.

בסרטון שהעלה טראמפ, נראים תיעודים ממפגני תמיכה בערים מרכזיות בעולם, בין היתר בבוסטון, וושינגטון, קנדה, בריטניה, גרמניה וצרפת. המשתתפים במפגנים אלו נראים כשהם מניפים את דגלי איראן ההיסטוריים (עם סמל האריה והשמש, המזוהה עם תקופת השאה), לצד דגלי ארצות הברית ודגלי ישראל.

בחלק מהתיעודים נראים המשתתפים כשהם מריעים וקוראים קריאות תמיכה בצעדים האמריקאיים נגד שלטון האייתוללות, תוך שהם מביעים תקווה לשינוי משטר בארצם.

הסרטון פותח בתמונה של גרפיטי על קיר צהוב בו נכתב באנגלית "President Trump Please Help" (הנשיא טראמפ, אנא עזור) - מה שמרמז על הקריאה של אזרחים מתוך איראן לסיוע חיצוני.

בהמשך הסרטון משולבים קטעים של טראמפ עולה במדרגות המטוס הנשיאותי ונושא דברים, כשברקע נשמע קריינות המדברת על רגעים היסטוריים בהם מופיעה דמות שמשנה את פני המציאות. באחד הקטעים נראית אישה איראנית פורצת בבכי של התרגשות במהלך הפגנה, תמונה הממחישה את המטען הרגשי הרב של המפגינים.

מיד לאחר פרסום הסרטון, הוסיף טראמפ פוסט נוסף ובו תמונה המציגה אותו מצדיע על רקע דגל ארצות הברית, כשעליה מתנוסס הכיתוב באותיות זהב גדולות: "THE BEST IS YET TO COME" (הטוב ביותר עוד לפנינו).

מדובר בסיסמה המזוהה עם קמפיין הבחירות שלו, ונראה כי הפעם היא מכוונת גם כלפי תומכיו בקהילה האיראנית הבינלאומית, המייחלים לשיבה למדיניות "הלחץ המקסימלי" שהפעיל ממשלו על טהרן. פרסומים אלו זכו לתהודה רבה בכלי תקשורת בינלאומיים המזוהים עם האופוזיציה האיראנית.