10 ימים בחלל: המחיר הפיזי שמשלמים חוקרי החלל

כריסטינה קוק, מהנדסת ואסטרונאוטית מנוסה המחזיקה בשיא השהייה הרצופה לאישה בחלל, שירתה כמומחית משימה בצוות "ארטמיס 2" שהייתה הטיסה המאוישת הראשונה בקרבת הירח מאז 1972, הביאה את קוק וחבריה לנקודה הרחוקה ביותר שאליה הגיעו בני אדם אי פעם, 406,771 קילומטרים מכדור הארץ.

למרות ההצלחה הכבירה והנחיתה המתוכננת באוקיינוס השקט ב-11 באפריל 2026, המעבר חזרה לגרביטציה התברר כאתגר פיזי דרמטי. בסרטון שהפך לוויראלי, נראית קוק כשהיא מנסה לבצע צעדים ראשונים על הקרקע, נתמכת על ידי צוות רפואי, ונראית כמי ששכחה לחלוטין את מנגנון ההליכה הבסיסי. התופעה הזו, המכונה לעיתים "הליכת טפיחה", נובעת מכך שהמוח לומד בחלל להתעלם מאותות שיווי המשקל של האוזן הפנימית ומסתמך רק על הראייה. ברגע החזרה לכדור הארץ, המוח חייב "להיזכר" כיצד לפענח את אותות הגרביטציה, מה שהופך פעולות פשוטות כמו הליכה בקו ישר לכמעט בלתי אפשריות בימים הראשונים.

השיקום של קוק מראה כי גם משימה קצרה יחסית של עשרה ימים משאירה חותם עמוק על הגוף האנושי. בחלל, העצמות מאבדות בין אחוז אחד לאחוז וחצי מצפיפותן בכל חודש, והשרירים נחלשים בצורה משמעותית למרות אימונים יומיומיים – מה שמוביל לקריסת מערכות השלד והשריר.

השיקום של קוק מעורר מעט דאגה בקרב מדעני נאס"א. אם עשרה ימים בחלל דורשים תהליך החלמה כה אינטנסיבי, מה יקרה לאסטרונאוטים שיטוסו למאדים? מסע כזה צפוי להימשך למעלה מ-300 ימים. החשש הוא שהצוות שינחת על כוכב הלכת האדום יסבול מהתדרדרות פסיכולוגית, אובדן מסת עצם ובעיות ראייה קשות עד כדי כך שלא יהיו מסוגלים לבצע את משימתם עם הגעתם.

נאס"א ממשיכה לחקור את השפעות אלו דרך תוכנית המחקר האנושי (HRP), אך כפי שמוכיחים הצעדים המהוססים של קוק, הגוף האנושי נותר המכשול הגדול ביותר בדרך לכיבוש מערכת השמש.