נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, משגר אזהרה חריפה לעבר המשטר בטהרן, ברקע אי התקדמות המשא ומתן ובעקבות תקריות ירי שאירעו ביממה האחרונה במיצרי הורמוז.

במרכז ההודעה שפרסם היום (ראשון) בשעת צהרים, טראמפ מאשים את איראן בהפרה יסודית של הסכמי הפסקת האש ומתרה כי אם לא יושג סיכום בדרכי שלום - ארצות הברית תפעל בעוצמה צבאית חסרת תקדים נגד תשתיות המפתח במדינה.

לדברי טראמפ, הכוחות האיראנים פתחו באש לעבר כלי שיט מערביים, מה שמהווה עליית מדרגה מסוכנת באזור שגם כך נחשב לנפיץ ביותר בעולם. "איראן החליטה לירות כדורים אתמול במיצרי הורמוז - הפרה מוחלטת של הסכם הפסקת האש שלנו! רבים מהם כוונו לספינה צרפתית ולספינת משא מהממלכה המאוחדת. זה לא היה נחמד, נכון?", כתב טראמפ והוסיף כי נציגיו צפויים להגיע מחר בערב לאיסלאמבאד שבפקיסטן במטרה לקיים סבב שיחות ומשא ומתן דחופים בניסיון להרגיע את הרוחות.

הנשיא התייחס גם להצהרות האיראניות על סגירת מיצרי הורמוז - נתיב שיט קריטי למעבר נפט וסחורות ברחבי העולם - וטען כי מדובר בצעד אירוני וחסר תועלת לאור המצור האמריקני שכבר מוטל על האזור. "איראן הודיעה לאחרונה שהם סוגרים את המיצרים, וזה מוזר, כי המצור שלנו כבר סגר אותם. הם עוזרים לנו בלי לדעת, והם אלו שמפסידים מהמעבר הסגור, 500 מיליון דולר ביום! ארצות הברית לא מפסידה דבר. למעשה, ספינות רבות מכוונות, ממש עכשיו, לארה"ב, טקסס, לואיזיאנה ואלסקה, כדי להעמיס, באדיבות משמרות המהפכה שתמיד רוצים להיות 'הבחור הקשוח'".

בסיום דבריו, הציב טראמפ אולטימטום ברור למנהיגי איראן, כשהוא מבהיר כי הסבלנות האמריקנית פקעה. "אנחנו מציעים עסקה הוגנת וסבירה מאוד, ואני מקווה שהם יקבלו אותה כי אם לא, ארצות הברית הולכת להשמיד כל תחנת כוח וכל גשר באיראן.

"לא עוד מר 'נחמד'! הם יפלו מהר, הם יפלו בקלות, ואם הם לא יקבלו את העסקה, יהיה לי הכבוד לעשות את מה שצריך להיעשות, ומה שהיה צריך להיעשות לאיראן על ידי נשיאים אחרים ב-47 השנים האחרונות. הגיע הזמן שמכונת ההרג האיראנית תסתיים!", חתם הנשיא לשעבר את הודעתו הדרמטית.