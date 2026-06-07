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אלו הסכומים

מתחת לאף של טראמפ: האיראנים מרוויחים מיליונים בהורמוז - בכל יום שעובר

איראן הודתה היום באמצעות כלי התקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה כי היא גובה כספים תמורת מעבר חופשי לספינות במצרי הורמוז | ארה"ב איימה בעבר כי לא תעניק מעבר לכלי שיט ששילמו לאיראן (מדיני)

מוקש ימי איראני מסוג Maham-3 על סרית תקיפה של משמרות המהפכה (צילום: רשתות חברתיות)

גובה כיום ממוצע של 1.5 מיליון עד 2 מיליון דולר מכל ספינה שעוברת במצר הורמוז, כך אישר חבר ועדת התכנון והתקציב של הפרלמנט האיראני, מוחסן זנגנה.

בריאיון שקיימו כלי תקשורת רשמיים במדינה עם חבר הפרלמנט, הובהר כי תוכנית הסדרת התנועה הימית במצר עברה לשלב יישום מלא. "איראן מקבלת כיום ממוצע של 1.5 מיליון עד 2 מיליון דולר מכל ספינה שעוברת במצר הורמוז", אמר זנגנה והוסיף כי הכספים הללו מופקדים ישירות באוצר המדינה בהתאם לחוק התקציב.

ניתוח של גורמי מודיעין ימיים בין-לאומיים מעלה כי הגורמים שמשלמים את האגרות הללו הם בעיקר מפעילי ספינות המזוהים עם סין ואיחוד האמירויות.

מדובר בחברות המנהלות את צי הצללים העולמי, אשר אינן מחזיקות בכיסוי ביטוחי מערבי או בהגנה דיפלומטית, ולכן מעדיפות לשלם את הסכומים הנדרשים על פני השבתת נתיבי המסחר. יו"ר הוועדה לביטחון לאומי של הפרלמנט, אברהים עזיזי, הבהיר כי "בתהליך זה, רק כלי שיט מסחריים וגורמים שמשתפים פעולה עם איראן יפיקו מכך תועלת". עזיזי הדגיש כי "נתיב זה יישאר סגור בפני המפעילים של מה שכינו פרויקט חופש".

במשרד החוץ האיראני ניסו להעניק למהלך לגיטימציה משפטית וטענו כי אין מדובר בהטלת מכס חד צדדי בנתיב שיט בין-לאומי. סגן שר החוץ האיראני, כאזם ע'ריבאבאדי, הסביר כי המדינה "אינה מבקשת לגבות דמי מעבר, מכס מעבר או תשלומים עבור זכויות מעבר".

לדבריו, הגבייה מוגדרת כפיצוי על שירותי ניווט, חילוץ, אבטחה והגנת הסביבה הניתנים בשיתוף פעולה עם עומאן. ראש הארגון להגנת הסביבה באיראן, שינא אנסארי, חיזקה את הדברים ואמרה כי "מה שנדון כעת אינו פשוט גביית אגרה, אלא חבילה של שירותים ימיים, ביטחוניים וסביבתיים הניתנים על ידי המדינות החופיות". עם זאת הגורם הודה כי הצעדים הללו "לא ישביעו את רצונן של חלק מהמדינות במאה אחוזים".

המנגנון הכלכלי שמפעילה המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מאפשר גמישות רבה באמצעי התשלום על מנת לעקוף את המערכת הבנקאית המערבית.

זנגנה פירט כי איראן מקבלת את דמי המעבר במגוון דרכים שאינן מוגבלות למזומן, ובהן סחורות, שירותים, המטבע הסיני יואן והמטבע הדיגיטלי טתר המוצמד לדולר האמריקני. כלל ההכנסות הללו מנותבות ישירות לחשבונות הבנק המרכזי של איראן כדי לשמש כלי מימון קבוע עבור התקציב הלאומי.

איראןמצרי הורמוז

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