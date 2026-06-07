כיכר השבת
אופססס

המטוס החדש הוצג לראווה - ואז קרה דבר בלתי צפוי | צפו ברגעי הדרמה בשדה

החגיגה שהפכה לתאונה: מטוס איירבוס A350-941 של חברת התעופה הספרדית איבריה אקספרס שהוצג לראווה בנמל התעופה הבינלאומי גואיאקיל שבאקוודור, ניזוק קשות בטרם ההמראה למדריד | המטוס, שהוצג לראווה בשבוע שעבר בטקס הסלנה בידי משאיות מים, התנגש בכנף השמאלית באחת המכוניות - והושבת | צפו ברגעי התאונה (תעופה)

רגעי התאונה באמצע טקס ההסלנה
רגעי התאונה באמצע טקס ההסלנה| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
רגעי התאונה כפי שתועדו מתוך המטוס
רגעי התאונה כפי שתועדו מתוך המטוס| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
הכנף השבור לאחר התאונה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
רגעי התאונה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
תאונהמטוסאיבריה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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