אופססס
המטוס החדש הוצג לראווה - ואז קרה דבר בלתי צפוי | צפו ברגעי הדרמה בשדה
החגיגה שהפכה לתאונה: מטוס איירבוס A350-941 של חברת התעופה הספרדית איבריה אקספרס שהוצג לראווה בנמל התעופה הבינלאומי גואיאקיל שבאקוודור, ניזוק קשות בטרם ההמראה למדריד | המטוס, שהוצג לראווה בשבוע שעבר בטקס הסלנה בידי משאיות מים, התנגש בכנף השמאלית באחת המכוניות - והושבת | צפו ברגעי התאונה (תעופה)
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