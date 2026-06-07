מקפץ "כמו דולפין" על המסלול - וממריא מחדש | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

מקפץ "כמו דולפין" על המסלול - וממריא מחדש - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

בסוף השבוע פורסם ברשתות החברתיות תיעוד שנטען כי הוא מהימים האחרונים, ובו נראה מטוס בואינג 777-300ER(SF) של חברת התעופה האמריקנית Kalitta Air שמנסה לנחות במיאמי ללא הצלחה כשלבסוף מבצע תמרון Go-Around.

התופעה שנראית בתיעוד מכונה בעולם התעופה "Porpoise Effect", או בעברית "אפקט הדולפין". השם מגיע מהתנועה שמזכירה את הדולפין שקופץ שוב ושוב מהמים.

זה קורה כאשר המטוס נוגע חזק מדי במסלול, קופץ חזרה לאוויר, ואז האף נדחף מטה בצורה לא נכונה. במקום לייצב את המטוס, נוצרת סדרה של קפיצות וצלילות שהולכת ומחמירה.

בשלב הזה המטוס עלול להתחיל "לדלג" על המסלול, כאשר כל נגיעה נוספת מייצרת עומסים גדולים יותר על המבנה ועל כני הנסע. בעקבות כך, הטייסים ביצעו תמרון Go-Around.

תמרון Go-Around הוא נוהל בטיחות קריטי שבו טייס מבטל נחיתה שבוצעה או עמדה להתבצע ומחזיר את המטוס לאוויר כדי לבצע גישה חוזרת או לסטות לשדה תעופה חלופי, במקום להשלים את הנחיתה. התמרון מתבצע כאשר תנאי הגישה אינם יציבים מספיק למשל עקב מזג אוויר, מכשול על המסלול, או עומס תנועה אווירית.

התהליך של ביטול נחיתה של מטוס נקרא "הליכה סביב". הליכה סביב כמוה כהמראה – המטוס נוסק לשמים לאחר שכמעט נגע בקרקע. לאחר מכן יטיסו הטייסים את המטוס בתבנית שנקבעה לכך מראש סביב שדה התעופה, וינסו לנחות שנית, בתקווה שהפעם יצליחו.