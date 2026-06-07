כיכר השבת
"אפקט הדולפין"

נוגע בקרקע, מקפץ על המסלול - וממריא שוב: כך נראה ניסיון נחיתה - ללא הצלחה | צפו

מטוס בואינג 777-300ER(SF) של חברת התעופה האמריקנית Kalitta Air ביצע תמרון Go-Around (ביטול נחיתה) במהלך ניסיון נחיתה בנמל התעופה במיאמי, ארצות הברית | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה המטוס נוגע קלות במסלול ואז ממריא מחדש, בהתאם להנחיות הבקרה (תעופה)

מקפץ "כמו דולפין" על המסלול - וממריא מחדש
מקפץ "כמו דולפין" על המסלול - וממריא מחדש| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

בסוף השבוע פורסם ברשתות החברתיות תיעוד שנטען כי הוא מהימים האחרונים, ובו נראה מטוס בואינג 777-300ER(SF) של חברת התעופה האמריקנית Kalitta Air שמנסה לנחות במיאמי ללא הצלחה כשלבסוף מבצע תמרון Go-Around.

התופעה שנראית בתיעוד מכונה בעולם התעופה "Porpoise Effect", או בעברית "אפקט הדולפין". השם מגיע מהתנועה שמזכירה את הדולפין שקופץ שוב ושוב מהמים.

זה קורה כאשר המטוס נוגע חזק מדי במסלול, קופץ חזרה לאוויר, ואז האף נדחף מטה בצורה לא נכונה. במקום לייצב את המטוס, נוצרת סדרה של קפיצות וצלילות שהולכת ומחמירה.

בשלב הזה המטוס עלול להתחיל "לדלג" על המסלול, כאשר כל נגיעה נוספת מייצרת עומסים גדולים יותר על המבנה ועל כני הנסע. בעקבות כך, הטייסים ביצעו תמרון Go-Around.

תמרון Go-Around הוא נוהל בטיחות קריטי שבו טייס מבטל נחיתה שבוצעה או עמדה להתבצע ומחזיר את המטוס לאוויר כדי לבצע גישה חוזרת או לסטות לשדה תעופה חלופי, במקום להשלים את הנחיתה. התמרון מתבצע כאשר תנאי הגישה אינם יציבים מספיק למשל עקב מזג אוויר, מכשול על המסלול, או עומס תנועה אווירית.

התהליך של ביטול נחיתה של מטוס נקרא "הליכה סביב". הליכה סביב כמוה כהמראה – המטוס נוסק לשמים לאחר שכמעט נגע בקרקע. לאחר מכן יטיסו הטייסים את המטוס בתבנית שנקבעה לכך מראש סביב שדה התעופה, וינסו לנחות שנית, בתקווה שהפעם יצליחו.

מטוסמיאמינחיתה קשה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר