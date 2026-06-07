הנשיא דונלד טראמפ משקר ומציג מצג שווא פוליטי כשהוא טוען שהשיג פריצת דרך והתחייבות איראנית חדשה שלא לפתח נשק גרעיני, כך לפי אנליזה ב'ניו יורק טיימס'.

מומחי גרעין מבהירים כי מדובר בשקר, שכן איראן מפזרת את ההבטחות הללו כבר יותר מחמישים שנה. בפועל, ברור לכל גורמי המקצוע והמודיעין כי המשטר בטהראן שואף באופן עקבי להשיג פצצה גרעינית ומוליך שולל את הקהילה הבינלאומית.

אחת ההוכחות החותכות לכך שאיראן אכן שואפת להשיג נשק גרעיני היא העשרת האורניום לדרגה של עשרות אחוזים, פעולה חסרת תועלת בהעשרה אזרחית.

בסדרת הצהרות פומביות ניסה טראמפ לנכס לעצמו הישג שאינו קיים. בריאיון ללרה טראמפ ברשת פוקס ניוז בחודש שעבר אמר הנשיא כי "הערובה האחת שאני חייב לקבל היא שלא יהיה נשק גרעיני", וטען כי איראן "הסכימה לכך, וזה היה מעניין מאוד".

ביום שני חזר על השקר בהסכת של הניו יורק פוסט ואמר כי "הם כבר הסכימו שלא יהיה להם נשק גרעיני. זה היה אחד הדברים שהם היו חייבים להסכים להם, הם הסכימו לזה. זה היה הדבר הגדול".

איראן מחזיקה בעמדה הרשמית הזו עוד משנת 1970, ואף חתמה על הסכם הגרעין של ממשל אובמה בשנת 2015 שבו נכתב במפורש כי "איראן מאשרת מחדש כי בשום נסיבות איראן לא תבקש, תפתח או תשיג נשק גרעיני כלשהו". מומחה בקרת הנשק גארי סאמור מהמועצה לביטחון לאומי לשעבר הדגיש כי "זה לא ויתור גדול", והבהיר כי ללא הגבלות פיקוח נוקשות בשטח והגבלת העשרת האורניום, להבטחות הללו אין כל משמעות.

ההיסטוריה מוכיחה כי ההצהרות האיראניות הן שקר מוחלט, וכי המדינה מעולם לא זנחה את שאיפותיה הצבאיות. דניאל רוט, מנהל המחקר בארגון מאוחדים נגד איראן גרעינית, הסביר כי "הבטחה איראנית, כשלעצמה, שווה מעט מאוד", והוסיף כי "איראן טוענת זה זמן רב שאינה שואפת לנשק גרעיני למרות הר של ראיות הפוכות". בין הראיות הללו ניתן למצוא דוחות רשמיים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית וארכיון מסמכים חשאי שגנבו מרגלים ישראלים בשנת 2018, אשר חשפו תוכניות עבודה מפורטות של המשטר לבניית פצצה אטומית.

בכירי ממשל לשעבר מזהירים כי המצב הנוכחי מסוכן, ושום הצהרה פוליטית של טראמפ לא תעצור את הפרויקט האיראני. פקיד בקרת הנשק הבכיר לשעבר במחלקת המדינה, רוברט איינהורן, העביר אזהרה דרמטית, לפיה אין פתרון מול איראן שאינו צבאי.

"במציאות, שום תוצאה סבירה של משא ומתן אינה יכולה להבטיח שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני". איינהורן הזהיר כי "כל עוד לאיראן יש את הידע והמשאבים, היא יכולה יום אחד להתכחש או להתעלם מכל מחויבות משפטית וללכת על הפצצה, באופן גלוי או סמוי", במיוחד כעת כשהמשטר משתמש בתקיפות של ארצות הברית וישראל כתירוץ להתקדם לעבר הפצצה.