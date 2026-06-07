יריות וצרחות: 12 נפצעו בפסטיבל בגלל דו קרב ספונטני | צפו 

לפחות 12 בני אדם נפצעו מירי שאירע סמוך לפסטיבל "אולד ווסט אנד" בעיר טולדו שבמדינת אוהיו, בזמן שאלפי משתתפים הגיעו לאירוע השנתי הכולל הופעות מוזיקה חיה, סיורים בבתים היסטוריים ודוכני מזון.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים משתתפים נמלטים מהמקום בזמן שנשמעים קולות ירי, בעוד צוותי חירום מעניקים טיפול לנפגעים בזירה.

סגן מפקד משטרת טולדו, ג'ו הפרנן, אמר כי על פי הממצאים הראשוניים נראה שלפחות שני בני אדם פתחו באש וככל הנראה "ירו זה לעבר זה". לדבריו, שניים מהפצועים מאושפזים במצב קשה.

שעות לאחר האירוע טרם נעצרו חשודים. המשטרה קראה למשתתפי הפסטיבל להעביר תמונות וסרטונים שצילמו בטלפונים הניידים שלהם, בתקווה שיסייעו בחקירה.

מושל אוהיו, מייק דה-וויין, מסר: "אני מודאג מאוד מהמצב בטולדו הערב. פסטיבלי קיץ צריכים להיות מקומות בטוחים שבהם משפחות יכולות לבלות יחד ללא חשש מאלימות".