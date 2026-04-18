נתניהו עם גרהאם ( צילום: לע"מ )

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, הנחשב לאחד ממקורביו הבכירים של הנשיא טראמפ, פרסם הערב (מוצאי שבת) מסר חריף ומפורט על המשבר עם איראן, שבו הוא חושף את מה שלדבריו "למד ב-24 השעות האחרונות" על מבנה השלטון האיראני.

"לפני כ-24 שעות, שר החוץ, הבחור בחליפה, הכריז על מעבר מלא של המצרים", כתב גרהאם בהודעתו. "אמש, משמרות המהפכה, הבחורים עם התותחים, תקפו ספינת מכולות ואמרו שהמיצרים סגורים".

הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

"הנה מה שלמדתי: הבחור בחליפה אינו אחראי. הבחורים עם התותחים הם אלה שאחראים. הם משמרות המהפכה, שהם המקבילה האיראנית לאס אס/גסטפו - הבחנה חשובה". גרהאם הזהיר כי "אנו מפספסים את ההבחנה הזו על אחריותנו בלבד", והבהיר כי לדעתו הנשיא טראמפ מבין היטב את המציאות הזו. "יש לי את כל הביטחון בעולם שהנשיא טראמפ לא ייתן לפרובוקציה הזו לעבור ללא עוררין וימשיך לדחוף לפתרון מהיר באמצעות דיפלומטיה או בדרך אחרת", ציין.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

שלוש דרישות מרכזיות מאיראן

בהודעתו פירט גרהאם שלוש דרישות מרכזיות שעל איראן לקיים, לדבריו:

ראשית, "ארצות הברית והעולם ישלטו במצרי הורמוז, לא איראן". הסנאטור הדגיש כי שליטה במעבר האסטרטגי חייבת להישאר בידי הקהילה הבינלאומית.

שנית, הוא דרש כי "מעל 900 פאונד של אורניום מועשר במיוחד, שניתן להשתמש בו לייצור פצצה מלוכלכת או להעשיר אותו במהירות כדי להפוך לחומר נשק, יוסרו לחלוטין מאיראן".

שלישית, גרהאם דרש כי "תוכנית הטילים והרחפנים האיראנית תוגבל, תמיכתם בארגוני טרור תסתיים, ולעולם לא תהיה דרך בעתיד עבור איראן לפתח נשק גרעיני על ידי מתן היתר להעשרת אורניום".

כור גרעיני באיראן ( צילום: shutterstock )

"אנרגיה גרעינית ללא העשרה"

הסנאטור הבהיר כי הוא אינו מתנגד לחלוטין לשימוש איראני באנרגיה גרעינית. "כמו מדינות רבות אחרות, לאיראן יכולה להיות אנרגיה גרעינית לצורכי שלום אך ללא העשרה", ציין.

בסיום הודעתו הדגיש גרהאם את חשיבות הרגע: "האופן שבו הסכסוך הזה יסתיים יקבע את יציבות האזור והעולם לעשורים הבאים". לדבריו, "הודות למנהיגותו החזקה של הנשיא טראמפ באמצעות הטלת המצור והצבא המבריק שלנו, עם הזמן, יש לנו את כל הקלפים".

משחתת במצרי הורמוז ( צילום: סנטקום )

רקע: המשבר במצר הורמוז

כזכור, איראן סגרה שוב את מצר הורמוז פחות מיממה לאחר שהכריזה על פתיחתו, צעד שהוביל להתייעצות חירום בבית הלבן. הנשיא טראמפ זעם והאשים את האיראנים כי "מנסים להתחכם".

במקביל, מתנהלים משא ומתן אינטנסיביים בין ארצות הברית לאיראן על הסכם עקרונות שעשוי להביא לסיום המלחמה, כאשר במוקד המגעים עומדת הצעה לשחרר כעשרים מיליארד דולר מכספים איראניים מוקפאים בתמורה לוויתור על מאגר האורניום המועשר.

ההודעה של גרהאם מגיעה על רקע דיווחים כי הנשיא טראמפ "רותח" בעקבות סירובן של מדינות אירופה לסייע בפתיחת מצר הורמוז, כאשר הסנאטור תיאר כי "מימיי לא שמעתי אותו כל כך כועס".