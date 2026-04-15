ואנס חטף צעקות על המלחמה באיראן - הוא הגיב באמירה תמוהה

במהלך נאום בג'ורג'יה, ספג סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס צעקות נאצה כלפיי מצד משתתים שגינו את הפעולה האמריקנית באיראן, כך לפי דיווח בניו יורק טיימס.

​סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס קרא אמש לתומכיו השמרנים שלא לנטוש את הקואליציה הממשלתית גם אם הם מתנגדים למדיניות החוץ והביטחון הנוכחית.

במהלך אירוע של ארגון "Turning Point USA" באוניברסיטת ג'ורג'יה, פנה ואנס למבקרים ואמר: "אני לא אומר שאתם חייבים להסכים איתי בכל נושא. מה שאני אומר הוא: אל תתנתקו בגלל שאתם לא מסכימים עם הממשל בנושא אחד".

​דבריו של סגן הנשיא נאמרו על רקע הפרעות חוזרות ונשנות במהלך נאומו. כעשר דקות לאחר תחילת דבריו, קטעו מפגינים בקהל את הנאום בצעקות נגד "רצח עם" והרג ילדים, תוך התייחסות מפורשת למלחמה בעזה, באיראן ובלבנון.

ואנס, המיועד להתמודד על הנשיאות בשנת 2028, הגיב למוחים בנימה פייסנית יחסית ואמר: "אני מכיר בכך שבוחרים צעירים לא אוהבים את המדיניות שיש לנו במזרח התיכון, בסדר. אני מבין".

​למרות הטון הדיפלומטי, ואנס הגן על הרקורד של ממשל טראמפ וטען כי המפגינים צריכים להכיר בכך שהנשיא פעל להשגת הפסקת אש ברצועה.

בהתייחסו לאחד הצועקים שהוצא מהאולם, הוסיף סגן הנשיא כי "ניסינו בעקביות ככל יכולתנו לפתור את הבעיות, לא רק להתלונן עליהן כמו הבחור שברח". לדבריו, על השמרנים לתמוך בנשיא טראמפ בזכות הישגיו בנושאים אחרים, ובראשם סוגיית ההגירה.

​המתיחות סביב סוגיית המלחמה מעמידה את ואנס במצב פוליטי מורכב. עליו לגשר בין פעולות הממשל לבין האגף האנטי-התערבותי בימין אליו הוא שייך בעצמו, שזוכה לרוח גבית מדמויות משפיעות כמו העיתונאי האנטישמי טאקר קרלסון וקבוצת ה-MAGA.

מדובר באתגר משמעותי, שכן ממשל טראמפ פעל באופן אקטיבי נגד איראן, הפעיל לחץ צבאי ופוליטי על ונצואלה כולל מצור ימי לצורך השגת משאבי טבע, ואף הציג עמדות תוקפניות בנוגע לגרינלנד ותעלת פנמה.

​בסיום דבריו הדגיש סגן הנשיא את הצורך במעורבות פוליטית כדי "להחזיר את המדינה".

"היו מעורבים יותר, תשמיעו את קולכם עוד יותר", אמר ואנס לקהל. "כך בסופו של דבר נחזיר את המדינה". האמירה האחרונה העלתה תהייה בקרב פרשנים לנוכח העובדה שהמפלגה הרפובליקנית מחזיקה כיום בשליטה מלאה בבית הלבן ובשני בתי הקונגרס.

דבריו של ואנס "להחזיר את המדינה" יכולים להתפרש כקריאה להוציא את המדינה מידי ממשל טראמפ הנוכחי אל תנועת ה-MAGA, בעוד ואנס מכהן בעצמו כסגן הנשיא.