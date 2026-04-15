יומיים למצור על איראן

ארה"ב חושפת: ספינה איראנית ניסתה לפרוץ את המצור - כך זה הסתיים

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב חשף ניסיון של ספינה איראנית לפרוץ את המצור שהטיל ממשל טראמפ על מיצרי הורמוז | לטענתה של ארה"ב, אפס ספינות הצליחו לפרוץ עד כה את המצור - וזה מספר הספינות שהוחזרו (חדשות)

משחתת במצרי הורמוז

ארה"ב חשפה הלילה (רביעי) כי ספינה איראנית ניסתה לשבור את המצור שהטילה ארה"ב על באמצעות חסימת מצרי הורמוז.

הספינה, אוניית מטען, ניסתה להימלט אך נעצרה על ידי ארה"ב - ולבסוף הוחזרה.

"אתמול, אוניית מטען תחת דגל איראני ניסתה להתחמק מחסימת ארצות הברית לאחר שעזבה את בנדר עבאס, יצאה ממצר הורמוז, ועברה לאורך חוף איראן. המשחתת המונחית טילים יו.אס.אס. ספרואנס (111 DG) הצליחה להפנות את האונייה מחדש, והיא בדרכה חזרה לאיראן

עשר אוניות הופנו כעת חזרה ואפס ספינות פרצו מאז תחילת חסימת ארצות הברית ביום שני", לשון הודעת סנטקום.

מוקדם יותר הערב (רביעי) דווח כי טהרן מציעה לאפשר תנועת ספינות במצרי הורמוז דרך המים הטריטוריאליים של עומאן, תוך התחייבות להימנע מתקיפתן, כך לפי חשיפה של 'רויטרס'.

לפי מקור המעורה בפרטי המשא ומתן עם ארצות הברית, ההצעה מותנית בגיבוש הסכם שיבטיח כי הסכסוך הצבאי לא יתחדש.

במילים אחרות, איראן דורשת התחייבות לסיום מוחלט וסופי של המלחמה, בתמורה לפתיחת המצרים - וגם זה רק במים העומאנים.

6
חצופים, מתחננים להפסקת אש ועוד באים בתנאים. אולי כדאי לפני עסקה לעשות עוד סיבוב פרידה על איראן כדי שיפנימו שהלך להם כל מה שבנו בשנים.
זועם
5
אפס ספינות פרצו זה המספר היחיד שצריך לעניין אותנו עד שהאטום והטרור האיראני יימחקו סופית צריך להטביע את הספינה הבאה שתנסה לעבור כדי שחמינאי יבין בבונקר שלו שהמשחקים נגמרו מזמן אש נקמה קטלנית תרדוף אותם בים וביבשה עד להשמדה טוטאלית של כל תשתית חיזבאללה ואיראן
זאב
4
למחוק מהעולם בכל אמצעי קטלני את הנהגת חיזבאללה ואת כל מי שמעלה על דעתו לתקוף להפוך את בסיסי הירי והפיקוד בלבנון לתלי חורבות ולהשמיד את כל מערכי הטילים באופן סופי להסיר את האיום הלבנוני מהשורש ולוודא שלא תישאר לאויב שום יכולת להרים ראש לעולם
דניאל
3
כל הצעה איראנית היא מלכודת דבש אסור למצמץ המצור הימי הוא רק ההתחלה צריך להחשיך להם את המדינה עד שיפרקו את הגרעין יד חזקה וזרוע נטויה זו השפה היחידה שהם מבינים במזרח התיכון
רפיק
2
אנחנו יודעים שהם משקרים הם יודעים שאנחנו יודעים והאמריקאים יודעים לסובב אותם חזרה לנמל העט נשאר אצלנו? לא מספיק הפעם אנחנו לוקחים את כל הקלמר המצור הימי הוא רק הקדימון למחיקת איראן מהמפה הכלכלית והצבאית. 0 הצלחות לאיראן וככה זה יישאר לעד
רווח
1
הבן שלי לא נמצא בלב ים או בגבול הצפון כדי לחכות ל'הסכמים' עם רוצחים הציבור דורש הכרעה רק יד ברזל תבטיח שהילדים שלנו יחזרו בשלום תנו לצה"ל לנצח
אמא ללוחם

