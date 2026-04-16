300 טילי 'הרפון': מבצר הפלדה של בואינג שישתק את ציי האויב

בעולם שבו העליונות הימית נקנית בטכנולוגיה ובהרתעה, יש שם אחד שממשיך להכתיב את חוקי המשחק באוקיינוסים: "הרפון". כעת, עם מסירת הטיל ה-300 במסגרת הסכם הייצור האחרון, הצי האמריקני וחברת בואינג מאותתים כי המצוד אחרי הדומיננטיות בים לא נעצר. לא מדובר בעוד פריט בארסנל, אלא במערכת שעברה אבולוציה קטלנית והפכה למבצר נייד המסוגל להכות בכל מטרה, בכל תנאי, ומעבר לאופק.

מהמשחתת "אילת" ועד לתקיפות קרקעיות מדויקות

השורשים של ה"הרפון" טבולים בהיסטוריה המדממת של המזרח התיכון. הפיתוח הואץ כתגובה ישירה לטראומה העולמית מטיבוע המשחתת הישראלית "אילת" ב-1967.

מאז ועד היום, המערכת הזו הפכה לאייקון של הרתעה, עם קרוב ל-6,000 טילים שסופקו ל-30 מדינות שונות.

הגרסה הנוכחית שנמסרה, ה-Harpoon Block II, היא קפיצת מדרגה קטלנית. בזכות שילוב של מערכת ניווט אינרציאלית ו-GPS, הטיל כבר לא מוגבל רק לציד ספינות בלב ים. הוא מסוגל לבצע תקיפות מדויקות נגד מטרות קרקעיות, תוך שהוא חומק ממערכות ההגנה של האויב באמצעות פרופיל טיסה נמוך במיוחד – "צמוד ים" – מה שמותיר למטרה זמן תגובה אפסי לפני הפיצוץ המכריע.

הגעת היעד למסירה ה-300 היא תוצאה של מאמץ לוגיסטי והנדסי אדיר בהובלת משרד הנשק לתקיפה מדויקת של הצי. השדרוגים האחרונים מעניקים לטיל עמידות גבוהה בפני לוחמה אלקטרונית (ל"א), מה שמבטיח שגם בשדות הקרב המודרניים והרוויים בשיבושים, ה"הרפון" ימצא את דרכו אל היעד. זהו כלי ורסטילי להחריד שניתן לשגור ממטוסים, ספינות, צוללות ואפילו מסוללות חופיות, מה שהופך אותו לעמוד השדרה של הארסנל המערבי לשנים קדימה.