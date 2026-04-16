כיכר השבת
עליונות ימית מוחלטת

300 טילי 'הרפון': מבצר הפלדה של בואינג שישתק את ציי האויב

הצי האמריקני חוגג ציון דרך אסטרטגי עם קבלת טיל ה"הרפון" ה-300 מחברת בואינג, במסגרת חוזה ענק שנועד לחזק את בעלות בריתה של ארה"ב. הדגם המתקדם, ה-Block II, מצויד בטכנולוגיית GPS שמאפשרת השמדת מטרות בים וביבשה בדיוק כירורגי ומעבר לאופק (צבא)

פעילות מבצעית במלחמה מול איראן (צילום: סנטקום, פיקוד מרכז של ארה"ב)

בעולם שבו העליונות הימית נקנית בטכנולוגיה ובהרתעה, יש שם אחד שממשיך להכתיב את חוקי המשחק באוקיינוסים: "הרפון". כעת, עם מסירת הטיל ה-300 במסגרת הסכם הייצור האחרון, הצי האמריקני וחברת בואינג מאותתים כי המצוד אחרי הדומיננטיות בים לא נעצר. לא מדובר בעוד פריט בארסנל, אלא במערכת שעברה אבולוציה קטלנית והפכה למבצר נייד המסוגל להכות בכל מטרה, בכל תנאי, ומעבר לאופק.

מטוסי הקרב חמושים בטילים (צילום: חיל הים האמריקאי @USNavy)

מהמשחתת "אילת" ועד לתקיפות קרקעיות מדויקות

השורשים של ה"הרפון" טבולים בהיסטוריה המדממת של המזרח התיכון. הפיתוח הואץ כתגובה ישירה לטראומה העולמית מטיבוע המשחתת הישראלית "אילת" ב-1967.

מאז ועד היום, המערכת הזו הפכה לאייקון של הרתעה, עם קרוב ל-6,000 טילים שסופקו ל-30 מדינות שונות.

הגרסה הנוכחית שנמסרה, ה-Harpoon Block II, היא קפיצת מדרגה קטלנית. בזכות שילוב של מערכת ניווט אינרציאלית ו-GPS, הטיל כבר לא מוגבל רק לציד ספינות בלב ים. הוא מסוגל לבצע תקיפות מדויקות נגד מטרות קרקעיות, תוך שהוא חומק ממערכות ההגנה של האויב באמצעות פרופיל טיסה נמוך במיוחד – "צמוד ים" – מה שמותיר למטרה זמן תגובה אפסי לפני הפיצוץ המכריע.

הגעת היעד למסירה ה-300 היא תוצאה של מאמץ לוגיסטי והנדסי אדיר בהובלת משרד הנשק לתקיפה מדויקת של הצי. השדרוגים האחרונים מעניקים לטיל עמידות גבוהה בפני לוחמה אלקטרונית (ל"א), מה שמבטיח שגם בשדות הקרב המודרניים והרוויים בשיבושים, ה"הרפון" ימצא את דרכו אל היעד. זהו כלי ורסטילי להחריד שניתן לשגור ממטוסים, ספינות, צוללות ואפילו מסוללות חופיות, מה שהופך אותו לעמוד השדרה של הארסנל המערבי לשנים קדימה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר