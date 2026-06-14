לאחר הנפקת הענק: מאסק הוא הטריליונר הראשון בהסטוריה

ספייסX נכנסה לשוק האמריקאי עם הנפקה בשווי של כ־1.77 טריליון דולר, וגיוס של כ־75 מיליארד דולר במזומן - יותר מכל הנפקה קודמת בשוקי ההון העולמיים. מחיר ההנפקה נקבע על 135 דולר למניה, אך כבר בפתיחה זינקה המניה לכ־150 דולר והמשיכה להיסחר במהלך היום סביב 160–170 דולר. בסיום היום ננעלה המניה בעלייה של כ־19%, בשווי שוק שהוערך מעל 2 טריליון דולר - רמה שמציבה את ספייסX בלב מועדון הענקיות לצד אפל, מיקרוסופט וענקיות אחרות.

מאסק כטריליונר ראשון - ומה זה אומר לנו

הזינוק במניה הפך את אלון מאסק לאדם הראשון בהיסטוריה שמגיע להון מוערך של מעל טריליון דולר "על הנייר", בזכות שילוב ההחזקות שלו בספייסX ובטסלה - כ-800 מיליארד בספייסX וכ-280 מיליארד בטסלה.

מעבר לכותרת הסמלית, מדובר בריכוז כוח כלכלי שעולה על תקציבי מדינות בינוניות, ומעניק למאסק השפעה ישירה על תחומים רגישים כמו חלל, תשתיות תקשורת (סטארלינק), ובינה מלאכותית. המשמעות היא שאדם אחד מחזיק היום במנוף עצום מול ממשלות ורגולטורים – כולל מקרים שבהם שירותי לוויין שלו משפיעים על זירות ביטחוניות, כמו שראינו באוקראינה ובמקומות אחרים.

חלון לישראלים: איך זה נוגע לכיס המקומי

מנקודת המבט של המשקיע הישראלי, יש כמה זוויות מרכזיות. ראשית היא הנגישות, ספייסX נסחרת כעת כחברה ציבורית בנאסד"ק, כך שניתן לרכוש את המניה דרך כל ברוקר זר סטנדרטי, ואולי בהמשך גם דרך מוצרים פסיביים שיכללו אותה במדדים בינלאומיים.

בנוסף יש את ההמדדים. חלק מהגופים הבינלאומיים כבר נערכים לכלול את ספייסX במדדים גלובליים, מה שאומר שגם חוסכים בקרנות פנסיה וקופות גמל בישראל, שמושקעות במדדי חו"ל, עשויים להיחשף אליה באופן עקיף.

וכמובן סטארלינק והאזור, פריסת לווייני סטארלינק מייצרת דיון גם בישראל סביב תשתיות תקשורת חלופיות – מאינטרנט באזורים מרוחקים ועד שימושים צבאיים ואזרחיים, ובטווח הארוך ייתכן שגם הרגולטורים המקומיים יידרשו להתייחס לנוכחות של שירות כזה באזורנו.

בין חלום החלל לבועת מאסק

למרות האופוריה, לא מעט אנליסטים מזהירים שהשווי שאליו זינקה ספייסX כבר ביום הראשון משקף ציפיות גבוהות מאוד, אולי גבוהות מדי. החברה אמנם רווחית ופעילה בתחומים בעלי פוטנציאל עצום – שיגורים, לוויינים, שירותי תקשורת ו־AI – אבל תמחור שמגלם שנים קדימה הופך את המניה לרגישה מאוד לכל אכזבה תפעולית, תקלה בשיגורים או האטה בצמיחה. עבור משקיעים ישראלים שכבר נכוו בעבר ממניות טכנולוגיה חמות (מטסלה, דרך מניות חלל וקריפטו), המסר פשוט: ההייפ סביב מאסק מושך, אבל הוא לא תחליף לבחינת סיכון–סיכוי, פיזור השקעות וטווח השקעה ארוך.