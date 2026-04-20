פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) פרסם הלילה (בין ראשון לשני) תיעוד חריג מהאירוע הדרמטי במפרץ הפרסי, בו נעצרה ספינת המכולות האיראנית TOUSKA שניסתה להפר את המצור הימי שהוטל על מצרי הורמוז.

בתיעוד נשמעות הקריאות החוזרות ונשנות של משחתת הטילים האמריקנית USS SPRUANCE לספינה האיראנית, הדורשות ממנה לעצור מיד ולפנות את חדר המנועים. הצוות האיראני סירב להיענות לקריאות, ורק לאחר מכן נראה בתיעוד הירי שהשבית את הספינה.

הנשיא דונלד טראמפ אישר את פרטי האירוע ומסר כי "ספינת מטען בעלת דגל איראני בשם TOUSKA, באורך של כמעט 900 רגל ושוקלת כמעט כמו נושאת מטוסים, ניסתה לעבור את המצור הימי שלנו". לדבריו, "משחתת הטילים המונחים של הצי האמריקני USS SPRUANCE יירטה את ה-TOUSKA במפרץ עומאן, ונתנה להם אזהרה הוגנת לעצור".

כאשר הצוות האיראני סירב להיענות, כוחות הצי האמריקני "עצרו אותם מיד במסלולם על ידי פיצוץ חור בחדר המנועים", כלשון הנשיא. בעקבות הפעולה, נחתים אמריקנים השתלטו על כלי השיט ופועלים לבדיקת תכולתו.

איראן: "הפרת הפסקת האש"

מפקדת ח'אתם אל-אנביאא של הכוחות המזוינים באיראן פרסמה תגובה חריפה, בה האשימה את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש. על פי ההודעה האיראנית, הספינה שותקה במהלך מסעה הימי מסין לאיראן, ובתגובה ישירה תקפו הכוחות המזוינים של איראן ספינות אמריקניות באמצעות כטב"מים.

סגן נשיא איראן עארף הבהיר בהצהרה כי "אבטחתו של מצר הורמוז אינה בחינם. אי אפשר להגביל את יצוא הנפט של איראן תוך ציפייה לביטחון בחינם לאחרים". הוא הוסיף והזהיר: "הבחירה ברורה: או שוק נפט חופשי לכולם, או הסיכון לעלויות משמעתיות לכולם".