זה קרה תוך שניות: רכב המרוץ איבד שליטה וטס לעבר הקהל

אירוע ספורטיבי שהיה אמור להיות חגיגה מוטורית הפך ביום ראשון האחרון לזירת אסון. במהלך סבב המרוצים של הראלי הדרום אמריקאי במחוז קורדובה שבארגנטינה, אירעה תאונה מחרידה שגבתה את חייו של אדם אחד והותירה פצועים נוספים.

התאונה התרחשה בשלב מוקדם של המרוץ, באזור הקהילה מינה קלבורו, קטע מסלול הידוע בכך שהוא מושך אליו קהל רב של צופים.

ראלי הוא מרוץ מכוניות שנערך לא על מסלול סגור, אלא בדרכי שטח כמו עפר, הרים ויערות. הנהגים יוצאים בזה אחר זה, והמטרה היא להשיג את הזמן המהיר ביותר לאורך קטעים שונים.

בכל רכב יש נהג ונווט שמקריא לו את הדרך בזמן אמת. התנאים הלא צפויים והמהירויות הגבוהות הופכים את הראלי לאחד מענפי הספורט המוטורי המאתגרים והמסוכנים ביותר.

לפי הדיווחים, רכב מסוג פולקסווגן פולו, נהוג בידי הנהגים הפרגוואים דידייה אריאס והקטור נונייז, איבד שליטה באחת הפניות המהירות. תיעוד וידאו מהזירה הראה את הרכב פוגע בסוללה, מתהפך מספר פעמים באוויר ודוהר ישירות אל תוך אזור הצופים, שעמדו במרחק קצר בלבד מהמסלול.

הרשויות בארגנטינה אישרו כי צעיר בן 25 מקורדובה נהרג לאחר שהובהל לבית החולים עם פציעות אנושות. בנוסף אליו, אישה בת 40 נפצעה ושברה את הקרסול, אך מצבה הוגדר יציב ולא נשקפת סכנה לחייה. בתה הקטנה נפגעה באורח קל בלבד. למרבה המזל, שני הנהגים הצליחו לצאת מהרכב המרוסק ללא פציעות חמורות.

בעקבות האירוע הטראגי, המרוץ הופסק באופן מיידי. התאחדות המכוניות הבינלאומית (FIA) פרסמה הודעה ובה הביעה צער עמוק על האירוע.