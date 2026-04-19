הנהגת נפצעה קל

בני ברק: נערה בת 17 נפצעה בינוני בתאונה עצמית ברחוב הרב כהנמן

רכב התנגש בעמוד תאורה ברחוב הרב כהנמן בבני ברק | הנערה בת 17 פונתה לשיבא במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים, הנהגת נפצעה קל (חרדים)

זירת התאונה (צילום: דובורת הצלה)

נערה בת 17 נפצעה באורח בינוני הלילה (בין שבת לראשון) בתאונת דרכים ברחוב הרב כהנמן ב. הרכב בו נסעה התנגש בעמוד תאורה, והנערה פונתה לבית החולים שיבא-תל השומר עם חבלות בראש ובגפיים.

בשעה 05:22 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א על רכב שהתנגש בעמוד ברחוב אהרונוביץ' בבני ברק. צוותי החירום שהגיעו לזירה מצאו את הנערה במצב בינוני, כשהיא סובלת מחבלות בראש ובגפיים. הנהגת הרכב, בת 23, נפצעה קל.

חיים ישראל כץ, חובש בכיר באיחוד הצלה שהגיע ראשון לזירה, מסר: "לדברי עוברי אורח הרכב התנגש בעמוד תאורה. הענקנו סיוע רפואי בזירה לנערה שישבה לצד הנהגת, שלאחר מכן פונתה לבית החולים שיבא-תל השומר כשמצבה מוגדר בינוני. נהגת הרכב בת 23 נפצעה קל".

תורני הלילה של הצלה אלימלך קנפלמכר ודודי הירש דיווחו: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים עם רת"מ של הצלה, מצאנו שתי נשים במצבי פציעה שונים, לאחר שהתנגשו עם רכבן בעמוד ברזל.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, לנהגת הרכב, אשה בת 23 עם חבלות בראש ובגפיים במצב בינוני, ולנוסעת הרכב, צעירה בת 17 עם חבלות בגופה במצב קל, והן פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".

בתוך כך, בשעה 03:43 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א על רוכב אופנוע שנפגע מרכב בשדרות אריאל שרון ברמלה. הרוכב, גבר כבן 25, פונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב קשה, מעורפל הכרה עם חבלות בגפיים.

אליהו רונן, חובש מד"א, תיאר את הזירה: "רוכב האופנוע שכב על הכביש כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו, לאחר שנפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".

חוץ משמות מתנדבי 'הצלה' אין כלום בכתבה! נהגת בת 23 ונערה בת 17 בשעה 5 בבוקר?
