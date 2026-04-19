כיכר השבת
אבל כבד באשדוד | דמותו המוכרת של ארי קוטיינר ז"ל נקטפה היום בתאונה המחרידה 

אבל כבד באשדוד ובחסידות גור: הבחור החשוב רפאל ארי' נח קוטיינר ז"ל, בן 25, הוא ההרוג בתאונה הקטלנית בכביש 57 • בנו של הרב אברהם קוטיינר שיחי' • היה דמות מוכרת ואהובה בעיר ואף שימש כמנהל משמרת בסניף 'אושר עד' המקומי • "לב זהב וחיוך שלא מש מהפנים" • הלוויתו תצא הלילה (דיין האמת)

2תגובות
הבחור החשוב ארי (אריה) קוטיינר ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

ברוך דיין האמת: שעות ספורות לאחר התאונה הקשה והמזעזעת בכביש 57, הותר לפרסום שמו של ההרוג, הבחור החשוב רפאל אריה נח קוטיינר ז"ל, והוא בן 25 בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל, בנו של יבלחט"א הרב אברהם קוטיינר שיחי' מחשובי חסידי גור באשדוד, היה דמות מוכרת מאוד בקרב אלפי משפחות בעיר. במשך תקופה ארוכה שימש כמנהל משמרת בסניף 'אושר עד' באשדוד, שם נודע ביחסה האדיב, בסבלנותו ובמאור הפנים שבו קיבל כל אדם. "ארי היה הכתובת לכל דבר, תמיד עם חיוך, תמיד עוזר לכולם", סיפרו היום מכריו המומים.

כזכור, האסון התרחש היום (א') בצהרי היום סמוך למחלף ניצני עוז. ארי ז"ל נהג ברכבו הפרטי כאשר מסיבה שטרם הובהרה התנגש בעוצמה רבה במשאית. עוצמת הפגיעה הייתה אנושה, וצוותי הכיבוי נאלצו לעמול שעה ארוכה כדי לחלצו מבין גרוטאות הברזל.

חובשים ופראמדיקים של מד"א ו'הצלה' שחשו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות בניסיון להציל את חייו, אך פציעתו הייתה רב-מערכתית וקשה מדי, ובסופן נאלצו לקבוע את מותו בשטח.

הידיעה על לכתו של ארי הכתה בתדהמה את חבריו ובני הקהילה. חבריו לספסל הלימודים מתארים בחור חרוץ, ירא שמיים ובעל מידות נאצלות, ששילב קביעת עיתים לתורה עם עבודה למחייתו בדרך ארץ. "קשה לעכל שרק אתמול ראינו אותו והיום הוא כבר לא איתנו. בחור בשיא פריחתו שנגדע בצורה כל כך טראגית", אומר אחד מחבריו בבכי.

במשטרת ישראל ממשיכים לחקור את נסיבות התאונה הקשה, בעוד בני המשפחה והחברים מתארגנים למסע הלוויה הכואב שייצא הלילה מבית הלוויות באשדוד.

ת.נ.צ.ב.ה.

ברוך דיין האמת

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (98%)

לא (2%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
ארי היה נשמה טובה! חייכן בלתי נלאה ואיש טוב שעוזר לכולם במה שיכול. שיהיה מליץ יושר עלינו
מזועזע
1
הייה נשמה טובה זכיתי להכיר אותו הוא הייה מתייחס אלי בעבודה מאוד טוב בחיים לא צעק עלי הייה באמת אח יקר ת.נ.צ.ב.ה
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר