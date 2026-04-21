"הלב נשבר": האב ששכל 3 ילדים במלחמה - פרץ בבכי מול הקהל

הרב יצחק ביטון בטקס הממלכתי בבית שמש

הדממה בבית שמש הייתה כבדה מנשוא, כשאל הדוכן עלה הרב יצחק ביטון. זה לא היה נאום רגיל של יום הזיכרון; זו הייתה זעקה של אב שביום אחד, במכת טיל אכזרית, עולמו חרב עליו עם מותם של שלושה מילדיו. כשקולו נשבר פעם אחר פעם, הקהל כולו – דתיים וחילונים כאחד – עמד דומם, מוחה דמעה מול עוצמת הכאב והאמונה היוקדת שבקעה מבין השברים.