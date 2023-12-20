הרב יצחק ביטון, שאיבד שלושה מילדיו באסון הטיל הנורא בבית שמש, נשא נאום מצמרר בעצרת הזיכרון המרכזית בעיר. בקול שבור ובבכי מר שסחף את הקהל כולו, שיתף האב הכואב את תעצומות האמונה בתוך האובדן הבלתי נתפס שחלוף הזמן לא מקהה (בארץ)
יהודה דוכן, אחיו של סגן יוחאי דוכן הי"ד, מפקד מחלקה בגדוד 13 שבחטיבת גולני, שנהרג בקרב גבורה במוצב נחל עוז בשמחת תורה, בראיון לדודי בן חמו על אישיותו של אחיו ועל הימים הקשים לאחר נפילתו: "מה שמחזיק אותי זה שהוא נלחם בגבורה" | צפו בראיון (מיוחד)
והשבוע במדברות בכיכר לפרשת וירא: אורית ברוך - אמא של עדי הי"ד, על בתה הגיבורה, על ההתמודדות עם האבל ואיך הכל מדויק. וגם: שיר מיוחד שיצא השבוע ממילותיה של עדי | אסתי יצחקי - שבת העולמית והשיר המיוחד שהוציאה כשהבן והבעל בחזית | נחמה- מביאה שניצלוני מלחמה | פרשת השבוע ועוד • בהגשת אסתי גרינברג • כיכר הסכתים
בעימות חריף שהתרחש במליאת הכנסת, על רקע אישור 'תקנות הגיוס', נפגעה ח"כ שולי מועלם-רפאלי - ששכלה בעל בשירותו הצבאי - מח"כ אלעזר שטרן מ'יש עתיד' שטען כי היא "הקריבה חיילים" • גם לאחר שדמעה, הוא סירב להתנצל • צפו (פוליטי)
איך זה קורה שרגע לאחר מותו של התינוק, באירוע טרגי כל כך, כבר מפרסמת האימא פוסט בפייסבוק? זו לא האשמה אישית. כי כאמור, לא ניתן בשום אופן לשפוט אותה. אבל האימא היא תוצר של אווירה סוחפת הפושטת בחברה הכללית, ומשפיעה על החרדים (דב הלברטל)
שנה ראשונה בשכול: לרגל יום הזיכרון, שוחח כתב "כיכר השבת" עם איריס ואורי יפרח, הוריו של אייל יפרח הי"ד - אחד משלושת הנערים החטופים - ושמע מהם על ההתמודדות עם האובדן והכאב • "כל יום הוא יום זיכרון, אין יום שאתה לא בוכה" • "41 יום לפני, אייל כתב "לשם החיים שנוצרים כשאנו נופלים" (חדשות)