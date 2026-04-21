אבל כבד ירד הבוקר על חצר הקודש ויז'ניץ ועל עולם החסידות כולו, עם פטירתו של הגה"ח רבי צבי הערשיל לוריא זצ"ל, מזקני וחשובי החסידים ומדמויות ההוד בבני ברק, והוא בן 82 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד לאביו הגה"ח רבי אהרן יוסף לוריא זצ"ל, שהיה מדמויות ההוד המוכרות בעיר הקודש טבריה. בבחרותו גלה למקום תורה לישיבת ויז'ניץ, שם דבקה נפשו בנפש רבו, האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע. קשר עמוק זה נמשך אצל הבן, האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זי"ע, וביתר שאת אצל יבלחט"א, האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א.

רבי הערשיל זצ"ל היה דגול מרבבה, אחיהם של הגה"צ רבי משולם זושא לוריא זצ"ל, ששימש כדומ"ץ החסידות עשרות בשנים. ושל הגה"ח רבי משה לוריא זצ"ל.

ידוע בחסידות כי ה'אמרי חיים' זי"ע רחש חיבה עזה ויוצאת דופן לשלושת האחים, ונהג לכנות כל אחד מהם בשם חיבה המבטא את מהותו: את האח האחד כינה 'זושא דיין', את השני 'משה קדוש', ואת המנוח שהלך הבוקר לעולמו כינה בחיבה: 'הערשיל צדיק'.

למרות גדלותו העצומה בתורה ובחסידות, המנוח היה סמל לענווה ולפשטות. הוא התהלך תמיד בצידי דרכים והתנזר מכל שמץ של כבוד. למרות שהיה נחשב מהיושבים ראשונה במלכות בחצר, מעולם לא הסכים לשבת על במת המזרח בבית המדרש והעדיף לקבוע את מקום תפילתו בין שורות החסידים, סמוך למקומו של האדמו"ר.

במשך עשרות שנים כיהן כראש כולל ויז'ניץ בעיר רחובות, לשם היה נוסע מדי יום במסירות, שם הרביץ תורה והנחיל את דרך החסידות לאברכים.

המנוח היה חתנו של הגה"ח רבי חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים ז"ל. לפני מספר שנים שכל את רעייתו ע"ה, ובשנתיים האחרונות הלך ונחלש. הבוקר, עטור במעשים טובים וביראת שמים צרופה, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, כשהוא מותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות.

מסע הלוויה יצא הבוקר בשעה 11:30 מבית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לעבר בית החיים ויז'ניץ, שם ייטמן למנוחת עולמים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.