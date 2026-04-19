קהל המונים, אדמו"רים ורבנים ליוו היום (א') למנוחות בירושלים את הרבנית הצדקנית הישישה, מרת חנה אסתר טווערסקי ע"ה, שהלכה לעולמה לפנות בוקר והיא בת 91 בפטירתה. המנוחה הייתה אשת חבר להרה"צ רבי זאב (וועלוול) טווערסקי זצ"ל, בנו של האדמו"ר רבי יוחנן מרחמסטריווקא זצ"ל.

הרבנית ע"ה נולדה בכ' סיון תרצ"ה בווינה שבאוסטריה, לאביה הגדול האדמו"ר רבי לוי יצחק קלוגהופט מסטרעליסק זצ"ל, נצר ל"שרף" מסטרעליסק זי"ע. בצעירותה נדדה המשפחה ללונדון, שם הנהיג אביה את קהילתו בבית מדרשו "בית לוי".

עם הגיעה לפרקה, נישאה להרה"צ רבי וועלוול זצ"ל ועברה להתגורר בירושלים, סמוך ונראה לחמיה הגדול, כשהיא משמשת עזר כנגדו במסירות נפש לימין מפעלי התורה והחסידות של בעלה. היא נודעה כאצילת המידות וכדמות שכל חייה היו חטיבה אחת של תפילה זכה וצדקה במאור פנים.

בחייה שיכלה הרבנית הצדקנית את בתה הצדקנית, מרת חיה חוה לאה וינברג ע"ה, שנפטרה בדמי ימיה לאחר לידת בניה התאומים. הרבנית קיבלה את הדין באמונה יוקדת והמשיכה להרעיף מחסדה על כל צאצאיה.

זכתה המנוחה להותיר אחריה דור מפואר של אדמו"רים ומרביצי תורה המפארים את כותל המזרח של עולם החסידות:

הגה"צ רבי דוד טווערסקי (רב חסידי רחמסטריווקא), הרה"צ רבי נחמן יוסף טווערסקי (חתן האדמו"ר ה'תורת מרדכי' מוויז'ניץ מונסי זצ"ל), והרה"צ רבי אלתר משה טווערסקי (רב חסידי רחמסטריווקא בבית שמש).

חתניה: האדמו"ר מסקווירא ב"פ, האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, הרה"צ רבי יצחק אייזיק וינברג (בן האדמו"ר מסלאנים), והרה"צ רבי שמואל דוד שניאורסון (משגיח ישיבת טשעבין).

אחותה: הרבנית מקאלוב תליט"א מארה"ב.

מסע הלוויה יצא מביתה ברחוב חנה 1 בירושלים. מאות חסידים ובני משפחה צעדו בכאב אחר המיטה שעברה דרך בית המדרש הגדול של חסידות רחמסטריווקא ברחוב גבעת משה, שם הושמעו דברי פרידה קצרים על דמותה, משם המשיך מסע הלוויה לעבר הר הזיתים, שם נטמנה לצד בעלה הגדול זצ"ל.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.