מארה"ב מגיעה הבוקר הבשורה המרה על פטירתה של האישה החשובה והצדקנית, מרת ניסל ציג ע"ה, אשת יבלחט"א הרה"ח ר' אברהם ברוך ציג שיחי', והיא בשנות השבעים לחייה.

המנוחה ע"ה נולדה לאביה, דמות ההוד הרה"ח ר' אברהם ניסן ניימן ז"ל, שהיה מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ בארה"ב. היא גדלה והתחנכה על דרכי מסורת החסידות, והייתה קשורה בלב ונפש לצדיקי אמת.

מכריה מספרים על אישה שהייתה ידועה בצדקנותה המופלגת, הייתה מרבה באמירת תהילים בהשתפכות הנפש ובתפילות חמות. במשך עשרות שנים התגוררה בשכונת וויליאמסבורג, שם נודעה כסמל ודוגמה לכיבוד הורים יוצא דופן.

לאחר פטירת אביה ז"ל, עקרה את משכנה למונסי, כדי לקבוע את מגוריה בסמיכות לרוב ילדיה שהקימו שם את ביתם. היא זכתה לראות בחייה דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים ההולכים בדרך התורה והחסידות.

בשנים האחרונות חלתה במחלה הקשה והנוראה, וקיבלה את ייסוריה באמונה ובדומיה. הבוקר, השיבה את נשמתה הזכה לבוראה כשהיא עטורה במעשים טובים ובזכויות של חסד ותפילה.

המנוחה היא אחותו של יבלחט"א הרה"ג רבי פנחס ניימן, מחשובי הרבנים וממרביצי התורה בחצר הקודש ויז'ניץ בבני ברק.

מסע הלוויה יצא הבוקר (שעון ארה"ב) בשעה 12:00 בצהריים מבית העלמין "הר שלום" במונסי, שם תיטמן למנוחת עולמים.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.