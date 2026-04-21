כיכר השבת
נזדככה בייסורים

סמל של אשה צדקנית | מרת ניסל ציג ע"ה שנודעה בכיבוד הורים נדיר הלכה לעולמה

אבל במונסי ובוויליאמסבורג, במהלך הלילה הלכה לעולמה האישה הצדקנית מרת ניסל ציג ע"ה, בתו של זקן חסידי ויז'ניץ הרה"ח ר' אברהם ניסן ניימן ז"ל • המנוחה ע"ה הייתה סמל לתפילה זכה ולכיבוד הורים • בשנים האחרונות נזדככה בייסורים קשים • מסע הלוויה הבוקר במונסי (דיין האמת)

נר נשמה

מארה"ב מגיעה הבוקר הבשורה המרה על פטירתה של האישה החשובה והצדקנית, מרת ניסל ציג ע"ה, אשת יבלחט"א הרה"ח ר' אברהם ברוך ציג שיחי', והיא בשנות השבעים לחייה.

המנוחה ע"ה נולדה לאביה, דמות ההוד הרה"ח ר' אברהם ניסן ניימן ז"ל, שהיה מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ בארה"ב. היא גדלה והתחנכה על דרכי מסורת החסידות, והייתה קשורה בלב ונפש לצדיקי אמת.

מכריה מספרים על אישה שהייתה ידועה בצדקנותה המופלגת, הייתה מרבה באמירת תהילים בהשתפכות הנפש ובתפילות חמות. במשך עשרות שנים התגוררה בשכונת וויליאמסבורג, שם נודעה כסמל ודוגמה לכיבוד הורים יוצא דופן.

לאחר פטירת אביה ז"ל, עקרה את משכנה למונסי, כדי לקבוע את מגוריה בסמיכות לרוב ילדיה שהקימו שם את ביתם. היא זכתה לראות בחייה דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים ההולכים בדרך התורה והחסידות.

בשנים האחרונות חלתה במחלה הקשה והנוראה, וקיבלה את ייסוריה באמונה ובדומיה. הבוקר, השיבה את נשמתה הזכה לבוראה כשהיא עטורה במעשים טובים ובזכויות של חסד ותפילה.

המנוחה היא אחותו של יבלחט"א הרה"ג רבי פנחס ניימן, מחשובי הרבנים וממרביצי התורה בחצר הקודש ויז'ניץ בבני ברק.

מסע הלוויה יצא הבוקר (שעון ארה"ב) בשעה 12:00 בצהריים מבית העלמין "הר שלום" במונסי, שם תיטמן למנוחת עולמים.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

ברוך דיין האמתמרת ניסל ציג

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהודעות פטירה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר