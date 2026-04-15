ברוך דיין האמת, הבוקר נפטר לבית עולמו הרה"ח ר' חיים משה בינר ז"ל, מזקני חשובי חסידי ויז'ניץ, וממותיקי תושבי הקריה בבני ברק, כשהוא בשנות השמונים לחייו.

המנוח ז"ל נחשב לאחת מדמויות ההוד המוכרות בקריית ויז'ניץ. לאורך עשרות שנים שילב בין היותו איש עמל, שפעל ביושרה ובנאמנות כסוכן ביטוח ותיק, לבין היותו תלמיד חכם וחסיד שהקדיש את רוב עיתותיו ללימוד תורה ולמעשי חסד נסתרים.

ר' חיים משה ז"ל היה חתנו של החסיד המפורסם, איש החסד הרב מנחם אשר ברטלר ז"ל, מי שהיה מזקני חסידי ויז'ניץ ובעל האכסניה המיתולוגי של אדמו"רי החסידות בירושלים. בבית גדול זה ינק את יסודות ההתקשרות לצדיקים, ערך שליווה אותו עד יומו האחרון.

המנוח ז"ל קבע את תפילותיו בבית המדרש הגדול של החסידות, בשנותיו האחרונות, כאשר נחלש קבע מקום תפילתו בביהמ"ד של המושב הזקנים בסמוך לביתו, לא פסק פיו מלהגות בתורה ובתפילה. הוא היה דבוק בלב ונפש באדמו"רי החסידות, וזכה לראות דורות ישרים הממשיכים בדרך התורה.

המנוח הותיר אחריו משפחה ענפה וחשובה, ההולכת בדרך שהתווה. בין חתניו הבולטים: הרה"ג ר' שמואל רבינוביץ, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים. הרב אשר לנדא, רב המכון לרפואה משפטית.

מסע הלוויה ייצא היום (רביעי) בשעה 12:30 בצהריים מביתו ברחוב דמשק אליעזר 17 בבני ברק, ותעבור דרך בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ לבית החיים ויז'ניץ.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.