משטרת ישראל נערכת ללוות את גיבור ישראל רן גואילי הי"ד בדרכו האחרונה  

יממה לאחר שהושב במבצע 'לב אמיץ', משטרת ישראל השלימה היערכות רחבה לקראת הלווייתו של חלל המשטרה רס"ר רני גואילי הי"ד, שתערך מחר, יום רביעי, ביישוב מיתר | לוח הזמנים המלא (בארץ)

איציק, אביו של רן, עם צמרת המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)

השלימה היערכות רחבה לקראת הלווייתו של חלל המשטרה רס"ר רני גואילי ז"ל, שתערך מחר (רביעי) ביישוב מיתר.

להלן סדר מסע ההלוויה והשיירה המשטרתית:

  • בשעה 06:30 תצא משפחתו של רס"ר רן גואילי ז"ל מהיישוב מיתר לכיוון מחנה שורה ברמלה, בליווי שיירה משטרתית, המורכבת מסיירת האופנועים הארצית של אגף התנועה, ניידות ואופנועים של חטיבת סה"ר במחוז הדרומי.
  • השיירה תצא מהיישוב מיתר לכביש 60, תחלוף בכביש 6 עד מחלף נשרים ובהמשך, בכביש 431 עד למחנה שורה.
  • בשעה 10:30 יחל מסע ההלוויה ממחנה שורה. השיירה תלווה את ארונו של רס״ר רני גואילי ז״ל, עד ליישוב מיתר דרך כביש 431, עליה לכביש 6 במחלף נשרים ודרך כביש 60.
  • טקס ההספדים המרכזי יחל בשעה 12:30 במגרש הסמוך למרכז הספורט ביישוב מיתר.
  • טקס הקבורה יתקיים בבית העלמין בשעה 14:30.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

