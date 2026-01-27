משטרת ישראל השלימה היערכות רחבה לקראת הלווייתו של חלל המשטרה רס"ר רני גואילי ז"ל, שתערך מחר (רביעי) ביישוב מיתר.
להלן סדר מסע ההלוויה והשיירה המשטרתית:
- בשעה 06:30 תצא משפחתו של רס"ר רן גואילי ז"ל מהיישוב מיתר לכיוון מחנה שורה ברמלה, בליווי שיירה משטרתית, המורכבת מסיירת האופנועים הארצית של אגף התנועה, ניידות ואופנועים של חטיבת סה"ר במחוז הדרומי.
- השיירה תצא מהיישוב מיתר לכביש 60, תחלוף בכביש 6 עד מחלף נשרים ובהמשך, בכביש 431 עד למחנה שורה.
- בשעה 10:30 יחל מסע ההלוויה ממחנה שורה. השיירה תלווה את ארונו של רס״ר רני גואילי ז״ל, עד ליישוב מיתר דרך כביש 431, עליה לכביש 6 במחלף נשרים ודרך כביש 60.
- טקס ההספדים המרכזי יחל בשעה 12:30 במגרש הסמוך למרכז הספורט ביישוב מיתר.
- טקס הקבורה יתקיים בבית העלמין בשעה 14:30.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
