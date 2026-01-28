הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, ספד לרן גואילי הי"ד, בלוויה שנערכה היום (רביעי) ביישוב מיתר, בהשתתפות כל ראשי המדינה.

"הגמרא מספרת", פתח הראשון לציון ואמר: "בזמן מרד בר כוכבא חרבה ביתר, והרומאים ערכו טבח נורא ביהודים. רבבות יהודים נטבחו ונרצחו, והרומאים לא הסתפקו בטבח הנורא, הם רצו לשבור את רוחו של עם ישראל ולא התירו לקבור את הגופות".

"הם", הוסיף הראשל"צ: "השתמשו בגופות של היהודים לעשות גדרות לכרמים שלהם הם הקימו גדר באורך של 18 קילומטר על 18 קילומטר בגובה קומת אדם, מזה אנחנו מבינים את עוצמת האסון הנורא והכמות הבלתי נתפסת של ההרוגים שהיו במרד בר כוכבא בחורבן העיר ביתר. הדברים הללו קרו כ-50 שנה לאחר חורבן בית המקדש לפני 1900 שנה, כעבור זמן רב הרומאים התירו לקבור את הגופות".

הראשל"צ הוסיף: "חכמינו תיקנו ברכה מיוחדת על כך, ברכת "הטוב והמטיב", זוהי הברכה שעד היום אנחנו אומרים אותה בברכת המזון, הברכה הרביעית, ברכת הטוב והמטיב, ומסבירה הגמרא, הטוב, שניתנו לקבורה, והמטיב שלא הסריחו. הגופות נשארו שלמות. 1900 שנים עברו וההיסטוריה חוזרת על עצמה, עם ישראל כולו נאבק להביא לקבר ישראל את החללים שלנו, והנה הנס גם כן חוזר על עצמו, רן גוילי חוזר שלם, שלם בגופו, הפלא ופלא, אלוקי ישראל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אומות העולם לא כל כך".

"לצערנו", ספד הראש"ל: "אנחנו מתמודדים עם אנטישמיות, אנחנו שקמנו, בסך הכל אנחנו רוצים לשרוד, אנחנו רוצים לחיות, והעולם מאשים אותנו, כשאנחנו רוצים להגן על עצמנו, נקהלו היהודים ועמוד על נפשם, כתוב במגילת אסתר, והעולם מפנה את החיצים דווקא אלינו, אין לצערנו פתרון לאנטישמיות הזאת, הרי אין לה שום היגיון, אנחנו חייבים להילחם באנטישמיות, אבל אנחנו גם צריכים לדעת - הם שונאים אותנו כי אנחנו יהודים, ואנחנו צריכים להתגאות בזה שאנחנו יהודים, אנחנו העם הנבחר של הקדוש ברוך הוא, "הן עם לבדד ישכון", כן, אנחנו עדיין עם לבדד ישכון".

"אבל", המשיך הראש"ל: "אנחנו יהודים ואנחנו צריכים להיות גאים בזה שזכינו להיות העם של הקדוש ברוך הוא, כפי שאומר הפסוק "וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך", בסופו של דבר עם ישראל חי לעולמי עד, לא יעזור להם שום דבר אנחנו פה כי הארץ הזאת שלנו, ארץ אבותינו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו ואנחנו נהיה פה לנצח בעזרת השם."

"רבותיי", פנה הראש"ל למשתתפים: "זה לא סוד שאנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד, תקופה שיש בה שסע גדול בתוכנו, כל מה שקרה לנו בשנים האחרונות, עברנו משבר גדול, אנחנו צריכים להסתכל גם על חצי הכוס המלאה, אין עם כזה שכשאחד נפגע או חייל נהרג כל העם כואב ומתאבל. כשהיה פיגוע באוסטרליה הרחוקה זה היה בנר הראשון של חנוכה הלכתי לכותל המערבי להדליק נר חנוכה, והיינו שם כמו בליל תשעה באב, בכאב גדול כולנו".

"כולנו עם אחד", ריגש הראש"ל: "בסופו של דבר מה שעברנו מוכיח שאנחנו עדיין עם אחד אנחנו אוהבים אחד את השני, יש לנו כאן מטרה גדולה שאנחנו יכולים להתאחד סביבה, אנחנו רואים את הגבורה של משפחת גווילי פגשתי את ההורים היקרים הם הרעישו עולמות, העולם כולו עמד משתאה לראות איך עם שלם נאבק על מה? להחזיר חלל, להחזיר חלל לביתו, יש לנו במה להתגאות יש לנו היום אלפים של משפחות שבורות לב, "מה אעידך ומה אדמה לך כי גדול קיים שברך" אומר הנביא".

לסיום אמר הראש"ל: "יש לנו אלפים של הורים שכולים, אחים, יתומים, אלמנות, יש לנו תפקיד גדול לעודד, לחזק, יש לנו הרבה פצועים, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להתאחד מסביבם, בזה אנחנו עם אחד, אנחנו כואבים, וכשאנחנו מראים להם שאנחנו כואבים איתם אנחנו מעודדים אותם, אנחנו מחזקים אותם, ואנחנו מתחזקים גם בעצמנו. משפחת גואילי היקרה, המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים, עם ישראל כולו מסביבכם, זכיתם היום הזה לאחד את כל עם ישראל סביבכם, תנוחמו מן השמיים, אמן כן יהי רצון".