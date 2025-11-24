סעודיה מתכננת לפתוח שתי חנויות אלכוהול חדשות, כולל אחת שתשרת עובדים זרים לא-מוסלמים בחברת הנפט הממלכתית ערמאקו, במסגרת מהלך שנועד להקל עוד יותר על ההגבלות הדתיות במדינה בראשות יורש העצר מוחמד בן סלמאן.

על פי הפרסום היום (שני) בסוכנות הידיעות רויטרס, החנויות החדשות ייפתחו בפרובינציה המזרחית דחראן ובעיר הנמל ג'דה.

החנות בדחראן תוקם במתחם בבעלות עראמקו, ותשרת עובדים לא-מוסלמים בחברה. החנות בג'דה תיפתח עבור דיפלומטים זרים, בעיקר כאלו שיש להם קונסוליות כבוד בעיר. שתי החנויות צפויות להיפתח ב-2026, אך לא נמסרו לוחות זמנים מדויקים.

מדובר בהקלה נוספת בתחום האלכוהול מאז פתיחת חנות ראשונה בריאד בשנה שעברה, שהייתה הראשונה מסוגה מאז איסור האלכוהול במדינה לפני 73 שנים. החנות נועדה במקור לדיפולמטים זרים, אך לאחרונה הורחבה רשימת הלקוחות בחנות גם לבעלי תושבות פרימיום לא-מוסלמים, הכוללת יזמים ומשקיעים גדולים.

לפני פתיחת חנות זו, האלכוהול היה זמין בעיקר דרך דואר דיפלומטי, השוק השחור או ייצור ביתי.

הרפורמות של בן סלמאן בתחום האלכוהול ובתחומים נוספים נועדו למשוך תיירים וחברות בינלאומיות, כחלק מתוכנית לשנות את כלכלת המדינה ולהפחית את התלות בנפט.

בשנים האחרונות הרחיבה סעודיה את התיירות המקומית בפרויקטים גדולים כמו Red Sea Global, הכוללים פתיחת 17 בתי מלון חדשים עד מאי הקרוב. אף על פי שהאתרים היוקרתיים הללו נותרו יבשים מבחינת אלכוהול, דיווחים קודמים הציעו אפשרות למכירת אלכוהול באזורים תיירותיים.