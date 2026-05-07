בית המשפט דורש: נתניהו יגיש את תיקו הרפואי המלא לעיון השופט

כספית ונתניהו בבית המשפט | ארכיון

בהחלטה חריגה במסגרת תביעת הדיבה שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו, הורה היום (חמישי) נשיא בית משפט השלום ברמלה, השופט מנחם מזרחי, לראש הממשלה בנימין נתניהו, להגיש לעיונו האישי את תיקו הרפואי המלא והעדכני.

ההחלטה התקבלה במסגרת ההליך המשפטי נגד פעיל המחאה עו"ד גונן בן יצחק והעיתונאי אורי משגב, שפרסמו לטענת נתניהו מידע שקרי על מצבו הבריאותי. על פי החלטת השופט, התיק הרפואי יועבר במעטפה סגורה ומאובטחת ישירות ללשכתו לצורך עיון חסוי בלבד. השופט מזרחי הדגיש כי לתיק חייב להיות מצורף מכתב חתום מאת רופאו האישי של נתניהו, ד"ר צבי הרמן ברקוביץ, המאשר כי מדובר בתיק העדכני ביותר המציג את תמונת המצב הבריאותית המלאה של ראש הממשלה.

החלטת השופט

נקודת המחלוקת המרכזית: מתי התגלה הסרטן?

הסוגיה המרכזית שבגינה נדרש העיון בתיק הרפואי היא "מועד הגילוי" של הממצא הסרטני. השופט מזרחי ציין בהחלטתו כי בדוח הבריאות השנתי שפורסם מטעם לשכת ראש הממשלה צוין אמנם כי נתניהו עבר ניתוח להסרת גידול סרטני בערמונית, אך קיימת עמימות לגבי המועד המדויק שבו התגלה הממצא.

"נקודה זו היא קריטית לזירת המחלוקת במשפט", הבהיר השופט בהחלטתו. כזכור, לפני כשבועיים פרסמה לשכת רה"ם דוח רפואי לפיו ב-29 בדצמבר 2024 עבר נתניהו הליך רפואי בשל הגדלה שפירה של הערמונית, ובהמשך בבדיקת MRI התגלה מוקד זעיר בעל מאפיינים מחשידים. השאלה המשפטית המרכזית היא האם הפרסומים של הנתבעים היו שקריים או שמא התבססו על מידע אמיתי שהוסתר מהציבור.

רקע התביעה: טענות על סרטן הלבלב

התביעה הוגשה לאחר שעו"ד גונן בן יצחק פרסם ברשתות החברתיות טענות חמורות לפיהן ראש הממשלה חולה בסרטן הלבלב. "בעקבות ביקורך אמש בבית החולים הדסה עין כרם, הועבר לי מידע לפיו טופלת בשל מחלת סרטן הלבלב בה לקית", כתב בן יצחק בפרסום שעורר סערה. "אני מאחל לך בריאות, אולם ראוי כי האיש שעומד בראש המערכת יעמוד באומץ מול הציבור ויחשוף את מצבו האמיתי".

העיתונאי אורי משגב, שכבר חויב בעבר לפצות את השר עמיחי שיקלי בעקבות פרסום על שירותו הצבאי, הצטרף לפרסומים בטענות כלליות יותר על מצבו הבריאותי של נתניהו. משגב טען כי בריאותו של ראש הממשלה לקויה באופן שגורם לפגיעה בתפקודו, טענות שלשכת רה"ם הכחישה בתוקף וכינתה "שקרים מוחלטים".

גונן בן יצחק הוא ממייסדי תנועת 'קיים מיניסטר'

האם הרופאים יזומנו לעדות?

לצד הדרישה לקבלת התיק הרפואי, הגישו הנתבעים בקשה לזמן לעדות את ראש המחלקה האונקולוגית בהדסה, פרופ' אהרון פופובצר, ואת ד"ר צבי הרמן ברקוביץ, רופאו האישי של נתניהו. בשלב זה, השופט מזרחי החליט שלא לזמנם באופן מיידי כדי למנוע פגיעה מיותרת בפרטיות, אך השאיר את האפשרות פתוחה.

"במעמד הבאת הראיות, לאחר עדותו של התובע, ימסור בית המשפט החלטה משלימה ביחס לבקשה לזמן את שני הרופאים", קבע השופט. ההחלטה משקפת את האיזון העדין בין הזכות לפרטיות רפואית לבין הצורך בחקר האמת במסגרת ההליך המשפטי.

העיתונאי אורי משגב

לוחות זמנים והשלכות

על פי החלטת בית המשפט, המסמכים הרפואיים צפויים להיות מוגשים לשופט עד ה-13 במאי. העיון בתיק הרפואי צפוי לשפוך אור על לוחות הזמנים המדויקים של הטיפולים והאבחונים שעבר ראש הממשלה, ולהכריע בשאלה המרכזית: האם הפרסומים של הנתבעים היו שקריים או שמא התבססו על מידע אמיתי שהוסתר מהציבור.

בסביבת ראש הממשלה טענו לאורך כל הדרך כי הפרסומים, וביניהם הטענות על סרטן הלבלב, הם שקרים מוחלטים שנועדו לפגוע בתפקודו של נתניהו ובאמון הציבור בו. כעת, לאחר שהתיק הרפואי יוגש לעיון השופט, צפויה התמונה להתבהר. יצוין כי השופט הבהיר בהחלטתו כי התיק לא יועבר לנתבעים, אלא יישאר חסוי ויועבר לעיונו האישי בלבד.

פרשה זו מצטרפת לשורה של תביעות דיבה שהוגשו בשנים האחרונות נגד עיתונאים ופעילי מחאה בגין פרסומים על אישי ציבור.