עולם המזון המהיר בארצות הברית רגיל לסיפורים על פריצות או מעשי שוד, אך הפרשה שנחשפת בימים אלו בטקסס מצליחה להפתיע גם את החוקרים המנוסים ביותר. במרכז הפרשה עומד צעיר שהועסק בעבר בסניף של רשת מזון מעיר בעיר גרייפוויין, הסמוכה לדאלאס.

על פי החשד, הצעיר הצליח להפוך את המערכת הממוחשבת של המסעדה לכספומט אישי, תוך שהוא משלשל לכיסו סכום בלתי נתפס של כ-80 אלף דולרים בשיטה שזכתה לכינוי "עוקץ המקרוני". כך דווח בפוקס ניוז.

ההונאה החלה להתגלגל לפי הדיווח בחודש נובמבר האחרון, אז פוטר הצעיר מעבודתו בסניף. למרות שלא היה אמור להימצא בשטח המסעדה, הוא ניצל ככל הנראה פרצות אבטחה פיזיות או את חוסר תשומת הלב של העובדים, ונהג להסתנן פנימה בשעות הפעילות.

הוא ניגש לעמדות המכירה (הקופות), והחל להזין הזמנות פיקטיביות של מנות מזון. כדי לא לעורר חשד מיידי, הוא התמקד במנה פופולרית וזולה יחסית – מקרוני עם גבינה – אך ביצע את הפעולה הזו מאות פעמים. מיד לאחר "ביצוע ההזמנה", היה ג'ונס מבטל אותה ומבצע פעולת זיכוי, אלא שהכסף נותב ישירות לכרטיס האשראי הפרטי שלו.

הנהלת הסניף החלה לחשוד רק לאחר שהצטברו מאות זיכויים חריגים במערכת, כולם סביב אותה מנה ספציפית. בדיקה מעמיקה בתיעוד מצלמות האבטחה חשפה תמונה מדהימה: העובד המפוטר נראה עומד מאחורי הדלפק באין מפריע, מתפעל את המערכות הממוחשבות ומבצע עסקאות פיקטיביות בסיטונאות.

על פי נתוני התביעה, ג'ונס הספיק לרשום כ-800 הזמנות שונות של מקרוני לפני שההונאה נחשפה במלואה. מדובר בניצול ציני של אמון המעסיקים ושל הידע המקצועי שרכש ג'ונס במהלך תקופת עבודתו.

הפרשה קיבלה תפנית דרמטית כאשר ג'ונס הבין כי הוא מבוקש על ידי המשטרה והחל להימלט. במשך מספר שבועות הצליח לחמוק מהרשויות, עד שכוח משימה מיוחד של התובע הכללי בטקסס, בשיתוף פעולה עם משטרת פורט וורת', הצליח לאתר אותו ולעצור אותו באמצע חודש אפריל. כתב האישום שהוגש נגדו כולל סעיפים חמורים במיוחד: גניבת רכוש בהיקף נרחב, הלבנת הון – בשל ניתוב הכספים לחשבונותיו האישיים – והתחמקות ממעצר.

לפי הדיווח בניו יורק פוסט, מומחים משפטיים מציינים כי אם יורשע בכל הסעיפים, ג'ונס עלול להישלח לעד עשר שנות מאסר בפועל. מעבר להיבט הפלילי, המקרה מעורר דיון ער בארצות הברית סביב אבטחת מידע וניהול כוח אדם ברשתות קמעונאיות גדולות. השאלה הגדולה שנותרה פתוחה היא כיצד עובד לשעבר הצליח להיכנס למסעדה ולגשת לקופות במשך חודשים ארוכים מבלי שאיש יעצור בעדו. עבור רשת המזון מדובר במבוכה לא קטנה שדורשת בדק בית רציני.