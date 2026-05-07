נערכים לכל תרחיש ( צילום: צבא ארה"ב )

על פי דיווח בחדשות 12 הבוקר (חמישי), גורמים בממשל האמריקני מביעים אופטימיות זהירה בנוגע לאפשרות להגיע להסכם עקרונות עם איראן כבר בימים הקרובים. העדכון שהועבר לישראל מדבר על הסכם מסגרת שיניח את הבסיס להמשך המשא ומתן, ולא על הסכם סופי בשלב זה.

על פי המידע שהגיע לידי מקבלי ההחלטות בישראל, איראן מגלה פתיחות מפתיעה לדרישה המרכזית של וושינגטון: הוצאת מאגר האורניום המועשר לרמה של 60 אחוז שברשותה למדינה שלישית. בשלב זה טרם הושגו סיכומים בנוגע לזהות המדינה שתקלוט את המאגר, אך הנכונות העקרונית של טהראן נתפסת בוושינגטון כפריצת דרך משמעותית. במשרד החוץ של פקיסטן, כבר הוציאו הודעת ברכה על האפשרות שייחתם הסכם עקרונות ובה נאמר: "כמתווכים, אנחנו לא נאבד את אמון שני הצדדים בחשיפת פרטי ההסכם, אמנם עדיין לא ידוע היכן ייחתם ההסכם בין וושינגטון לטהראן, אך זה יהיה מקור גאווה עבורנו אם זה יהיה באיסלאמאבאד". "בלי זה - לא יהיה הסכם" בשיחתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הבהיר הנשיא דונלד טראמפ עמדה חד משמעית: הוצאת האורניום המועשר היא תנאי הכרחי להמשך התהליך. "בלי זה – לא יהיה הסכם", הדגיש הנשיא האמריקני בשיחה. הדרישה האמריקנית מתמקדת בהוצאת החומר המועשר לרמה של 60 אחוז, שנחשב קרוב מאוד לרמה הנדרשת לייצור נשק גרעיני. כזכור, טראמפ הבהיר בעבר כי "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני", וחזר על כך במספר הזדמנויות. הנשיא האמריקני אף אמר כי "לא אכפת לי אם איראן תחזור לשולחן המשא ומתן או לא", תוך שהוא מדגיש שהיכולות הצבאיות של טהראן חוסלו.

טראמפ, היום בוושינגטון ( צילומסך )

דאגה בירושלים מהגבלות על צה"ל

גורמים בישראל שעודכנו בפרטים מביעים דאגה מההתייחסות לנושא הטילים הבליסטיים בשיחות. ישראל מנסה להפעיל לחץ כדי להכניס להסכם מרכיב של מגבלות על טווחי הטילים, במטרה לצמצם את האיום הנשקף מהם. בכירים בישראל הודו כי בניגוד לתחום הגרעין, בנושא הטילים אין יכולת פיקוח ממשית ואפקטיבית, והמגבלות בסוגיה זו יהיו "הצהרתיות" בלבד.

במערכת הביטחון מוטרדים מכך שהמהלך הדיפלומטי עלול להוביל בסופו של דבר להסכם שיצמצם את חופש הפעולה של צה"ל בלבנון. "האמריקנים למעשה חיברו בין הזירות - איראן וחיזבאללה - וסנדלו אותנו", אמר בכיר במערכת הביטחון. "אנחנו לוקחים בחשבון שבהסכם כזה יש סעיף שיכול לעצור אותנו מלפעול בלבנון".

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

סימני שאלה לגבי ההחלטה הסופית

בישראל נותר סימן שאלה גדול בנוגע להחלטה האיראנית הסופית, ובמיוחד אם ההסכם יהיה מקובל על המנהיג העליון עלי ח'אמנאי ועל משמרות המהפכה. קיימת הערכה כי משמרות המהפכה ינסו לפעול באופן אקטיבי כדי לסכל את הגעת הצדדים להסכמות.

כזכור, איראן הודיעה בעבר כי קיבלה את הצעת טראמפ להארכת הפסקת האש, אך עדיין לא התקבלה החלטה סופית בנוגע להשתתפות בסבבי המשא ומתן. דובר משרד החוץ האיראני הבהיר אז: "אם נגלה שהגעה משרתת את האינטרסים הלאומיים שלנו, נלך לשם".

לאור חוסר הוודאות, בישראל שומרים על מוכנות גבוהה לכל תרחיש אפשרי בשטח. במערכת הביטחון נערכים גם לאפשרות של קריסת המשא ומתן, מצב שעלול להוביל לחידוש הלחימה באזור. עדכונים נוספים בהמשך.