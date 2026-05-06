אולטימטום הרבנים: הצעד הדרמטי שישתק את מערך הבחינות

משבר חסר תקדים מתפתח בימים אלה במועצת הרבנות הראשית, כאשר ארבעה רבנים בכירים הניחו על שולחנם של הרבנים הראשיים דרישה חד-משמעית: להקפיא באופן מיידי את כל מערך בחינות ההסמכה לרבנות - לא רק לנשים, אלא עבור כלל הנבחנים.

לפי הדיווח של העיתונאי יואלי ברים בחדשות 13, הדרישה הבלתי רגילה מגיעה בעקבות האירוע שהתרחש בשבוע שעבר, כאשר שלוש נשים ניגשו לראשונה למבחני הרבנות בעקבות פסיקת בג"ץ. הרבנים הבכירים רואים בכך רגע מפנה שמחייב תגובה נחרצת, גם במחיר של שיתוק מוחלט של המערכת.

"עדיף שיתוק על פני תקדים" על פי הנמסר, הרבנים הבכירים דורשים כי ההקפאה תימשך עד שהכנסת תספיק להעביר חקיקה שתחסום את פסיקת בג"ץ. הם מבקשים לקבע בחוק את העיקרון שבו המדינה מכירה בכך שנשים אינן מורשות לפסוק הלכה או לכהן בתפקידי רבנות רשמיים. מבחינת הרבנים, מדובר בקו אדום שאין לחצות. "עדיף שיתוק מוחלט של המערכת על פני יצירת תקדים שישנה את הגדרת הרבנות בישראל לעד", כך נמסר ממקורבים למועצה. הדרישה מעמידה את הרבנים הראשיים, הגאון רבי קלמן מאיר בר והראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בפני דילמה קשה. מחד גיסא, השקפת עולמם ההלכתית שותפה להסתייגות העמוקה משיתוף נשים בבחינות. מאידך גיסא, האחריות הציבורית כבדה: הקפאת המבחנים משמעה פגיעה אנושה באלפי אברכים ונבחנים הממתינים שנים להסמכה ותלויים בה לפרנסתם ולעתידם המקצועי.

רקע: הדרמה שהתרחשה בשבוע שעבר

כזכור, בשבוע שעבר התרחש אירוע דרמטי במרכז הבחינות בבנייני האומה בירושלים. שלוש נשים שהגיעו להיבחן בעקבות פסיקת בג"ץ הופרדו מהנבחנים והמתינו שעות בחדר מבודד ללא טפסי בחינה. רק התערבות דרמטית של השופט נועם סולברג בדקה ה-90 מנעה פסילה גורפת של כל 4,000 המבחנים שנערכו באותו שבוע.

בעקבות האירוע, התקיימה פגישה משמעותית בערב שבת בביתו של הגאון רבי אברהם סלים, חבר מועצת חכמי התורה. בפגישה השתתפו הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון, הגאון רבי יעקב שרבאני, הגאון רבי ישראל מאיר יונה ויו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי. הרבנים חיזקו את ידיו של הראשון לציון "בעומדו על המשמר אל מול רוחות זרות פסולות".

ישיבה גורלית ביום רביעי

יום רביעי הבא מסומן כיום הגורלי. בישיבה מכריעה שתתקיים במועצת הרבנות הראשית, יצטרכו המנהיגים הרוחניים להחליט: האם להתייצב חזיתית מול בג"ץ ולשלם את מחיר שיתוק המערכת, או להמשיך כסדרם ולחכות לנס מהכנסת.

הדילמה מורכבת במיוחד לאור העובדה שכ-4,000 אברכים ונבחנים כבר השתתפו במבחנים בשבוע שעבר, ורבים נוספים אמורים להיבחן בשבועות הקרובים. הקפאת המערכת תפגע קשות בציבור הלומדים ובמשפחותיהם, אך מנהיגי המועצה רואים בכך מחיר הכרחי לשמירה על אופי הרבנות הממלכתית.

מקורות במועצה מעריכים כי הרבנים הראשיים נמצאים בלחץ כבד מצד הרבנים הבכירים, אך טרם התקבלה החלטה סופית. עדכונים נוספים בהמשך.