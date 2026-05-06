אש ב'שמעון הצדיק' | רבבות השתתפו בהדלקה המרכזית של רבי שלום ארוש • צפו

לקול צלילי שמחה וריקודי קודש, העלה אתמול בצהרי יום ל"ג בעומר, הגה"צ רבי שלום ארוש, ראש מוסדות 'חוט של חסד' את שלהבת האש במתחם קבר שמעון הצדיק בירושלים • הרב נשא דברי חיזוק והתעוררות, ואף קיים את המנהג העתיק של הירייה בחץ וקשת • גלריה מרהיבה (חרדים)

הגר"ש ארוש בל"ג בעומר| צילום: ליאור משה

רבבות אנשים גדשו אתמול, בצהרי יום ל"ג בעומר את מתחם קבר שמעון הצדיק בירושלים, כדי להשתתף במעמד ההדלקה המרכזי שערך הגה"צ רבי שלום ארוש, ראש מוסדות 'חוט של חסד'.

בשיאו של המעמד העלה הרב את שלהבת אש הקודש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, כשקהל האלפים פורץ בשירה אדירה ובריקודים של שמחה שנמשכו שעות ארוכות.

במהלך המעמד, נשא הגר"ש ארוש דברי חיזוק וביטחון, ועורר את הקהל להתקרבות לאבינו שבשמיים בכוחו של היום הקדוש. מחזה יוצא דופן נרשם כאשר הרב אחז בחץ וקשת וירה לעיני החסידים, כשהוא מקיים בהתלהבות את מנהג היום העתיק.

מתחם הקבר, שעטה חג לרגל יום ההילולא, היה צר מהכיל את ההמונים שהגיעו מכל רחבי הארץ כדי לחגוג את שמחת הרשב"י יחד עם הרב, בלב ירושלים.

הגר"ש ארוש בהדלקה ל"ג בעומר (צילום: מיכאל בן אבו)
זכינו מלך ביופיו צדיק אמיתי איש אמת
אשרינו
אשרינו

