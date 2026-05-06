הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, ביקר היום (רביעי) בדרום לבנון בגזרת אלח'יעם, במסגרת סיור מבצעי שכלל הערכת מצב עם בכירי פיקוד הצפון והמפקדים הנלחמים בשטח. הביקור התמקד בהמשך הפעילות המבצעית להסרת איומי חיזבאללה מעל יישובי הצפון.

במהלך הביקור התקיימה הערכת מצב מבצעית בה השתתפו מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ראש אט"ל, אלוף רמי אבודרהם, מפקד אוגדה 91, תא"ל יובל גז, לצד מפקדי החטיבות והגדודים בסדיר ובמילואים. הרמטכ"ל שמע סקירות מפורטות ממפקד האוגדה וממפקדי החטיבות על המצב המבצעי בשטח.

סיור במנהרת טרור מתחת לחנות ילדים

נקודת המוקד בביקור הייתה סיור בתשתית תת-קרקעית של חיזבאללה שנחשפה על ידי כוחות צה"ל. המנהרה, שנמצאה בעומק של כ-25 מטרים מתחת לפני הקרקע, הייתה חבויה מתחת לחנות בגדי ילדים שנראתה תמימה לחלוטין מעל הקרקע.

"סיירנו במנהרת טרור של חיזבאללה, בעומק של כ-25 מטרים מתחת לחנות בגדי ילדים שנראית תמימה מעל הקרקע", הסביר הרמטכ"ל. "זוהי עוד הוכחה לכך שחיזבאללה משתמש במרחב האזרחי לביצוע פעולות טרור בחסות האוכלוסייה. אתם פועלים באופן שיטתי לאיתור והשמדת תשתיות אלו".

"אין מגבלה בהפעלת הכוח"

בדבריו למפקדים הנלחמים, הבהיר הרמטכ"ל את המשימה המרכזית: "כוחות צה"ל בפיקוד הצפון ממשיכים לפעול למימוש משימת ההגנה על היישובים, להסרת כל סוגי האיומים ולהעמקת הפגיעה בחיזבאללה".

רא"ל זמיר הדגיש בפני המפקדים: "המשימה שלכם להסיר כל איום מעל יישובינו ומעל כוחותינו. כל יכולות צה"ל לרשותכם, אין לכם מגבלה בהפעלת הכוח לצורך כך, תמשיכו במשימה לאתר אויב במרחב ולהשמידו".

הרמטכ"ל ציין את ההישגים עד כה: "מתחילת מבצע 'שאגת הארי' חוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה. ננצל כל הזדמנות להעמקת הפגיעה בחיזבאללה ולהחלשתו המתמשכת".