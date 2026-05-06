כיכר השבת
כוננות גבוהה במזרח התיכון

טראמפ: "ייתכן שתהיה עסקה עם איראן עוד לפני נסיעתי לסין בשבוע הבא" | גורם בכיר: "לא הופתענו"

גורם מדיני מבהיר כי ישראל אינה מופתעת מהמגעים בין ארה"ב לאיראן, ומדגיש את הקשר היומיומי בין נתניהו לטראמפ: "הובהר שהנשיא עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני | עוד נמסר כי נתניהו הנחה את צה"ל במקביל - להיערך לכל תרחיש, כולל אפשרות חזרה מיידית ללחימה (אקטואליה)

6תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

גורם מדיני התייחס הצהריים (רביעי) לדיווחים בתקשורת הזרה על פערים לכאורה בין ישראל לארצות הברית בנושא , והבהיר כי התיאום בין שתי המדינות הדוק ורציף. "האמריקנים לא הפתיעו אותנו", מסר הגורם בתדריך לעיתונאים, "ראש הממשלה נתניהו נמצא בקשר רציף עם , והם מנהלים שיחות כמעט יומיומיות".

הדברים מגיעים על רקע דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, שציטטה גורם ישראלי, ולפיו ישראל לא הייתה מודעת לעסקה אפשרית המתגבשת בין ארצות הברית לאיראן. הגורם המדיני ביקש להזים את הדיווחים ולהבהיר כי ערוצי התקשורת בין שתי המדינות פתוחים ופעילים. "יש קשר ישיר בין אנשיו של ראש הממשלה לאנשיו של הנשיא", הוסיף.

הנשיא טראמפ

הגורם המדיני הבהיר כי מתוך השיחות עם הממשל האמריקני, ברור לישראל שהנשיא טראמפ עומד על עקרונות מרכזיים בכל הנוגע לאיראן. "הובהר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני", ציין הגורם.

כזכור, הנשיא טראמפ פרסם אמש הודעה דרמטית ברשת החברתית שלו, בה הציב אולטימטום ברור לממשל האיראני. לפי ההודעה, אם איראן תסכים למוסכם - מבצע 'זעם אפי' יסתיים והמצור יוסר, אך אם לא - ארצות הברית תשגר תקיפות בעוצמה חסרת תקדים. "אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו, ולמרבה הצער הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם", כתב טראמפ.

במקביל, למרות ערוצי ההידברות הפתוחים עם וושינגטון, בירושלים נערכים לאפשרות של כישלון המגעים או הפרת ההבנות מצד טהראן. בשל כך, ראש הממשלה הנחה את מערכת הביטחון לשמור על דריכות מבצעית מרבית ולהיערך לכל תרחיש אפשרי.

"ראש הממשלה הנחה את צה"ל להיות ערוכים לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה אם הדבר יידרש", מסר הגורם המדיני. ההנחיה כוללת שמירה על מוכנות מבצעית גבוהה של כוחות צה"ל, תוך הערכות מצב שוטפות של מערכת הביטחון.

מלח אמריקני במשחתת במצרי הורמוז (צילום: סנטקום)
הרמטכ"ל זמיר בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

המוכנות הצבאית נועדה להבטיח שגם במקרה של הסכם בין ארצות הברית לאיראן, לישראל תישאר היכולת להגן על עצמה במידה והאיום האיראני יתגבר. כידוע, ישראל רואה בתוכנית הגרעין האיראנית איום קיומי, ומבהירה כי תפעל למניעת השגת נשק גרעיני על ידי טהראן.

יצוין כי בימים האחרונים מתפרסמים דיווחים סותרים מוושינגטון וטהראן לגבי התקדמות במשא ומתן. מחד גיסא, גורמים אמריקאים מסרו כי הצדדים מגבשים מזכר הבנות קצר שנועד לשים סוף ללחימה, מאידך גיסא, הנשיא טראמפ עצמו הביע ספקנות לגבי האפשרות לחתום על הסכם בטווח הקרוב.

איראןדונלד טראמפתקיפה באיראןאייל זמירגורם מדינימצרי הורמוז

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
שיפסיקו לברבר בתקשורת! עם הפרסים האלה מבינים רק שפה אחת כוח ביבי אל תספור את האמריקאים תן להם בראש עד שלא יישאר שם צנטריפוגה אחת עומדת
קובי
5
צריך לומר לאיראנים עד כאן אנחנו לא מפחדים מהאיומים שלכם יש לנו את התורה והיא המגן שלנו וטראמפ, אם הוא ידיד אמת שיוכיח במעשים
שאולוב
4
בטח איראן תוציא את החומר הגרעיני בדיוק כמו שאני מוציא את הזבל בשישי מבטיח לאישה ובסוף שוכח בבית
אריק
3
נתניהו אל תמצמץ כל הימין וכל עם ישראל מאחוריך יד ברזל מול איראן זה הפתרון היחיד
אחיקם
2
איראן רוצה גרעין? ניתן להם גרעינים של עפולה שיפצחו אותם בבונקר וישתקו. טראמפ, תעשה להם פיניש כמו שיש כאלו עושים לחובות שלהם בקזינו מוחק הכל במכה אחת
כרמי
1
הם רוצים אטום? ניתן להם אטום של החמין של שבת יראו כוכבים בצהריים
צוריאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר