הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

גורם מדיני התייחס הצהריים (רביעי) לדיווחים בתקשורת הזרה על פערים לכאורה בין ישראל לארצות הברית בנושא איראן, והבהיר כי התיאום בין שתי המדינות הדוק ורציף. "האמריקנים לא הפתיעו אותנו", מסר הגורם בתדריך לעיתונאים, "ראש הממשלה נתניהו נמצא בקשר רציף עם הנשיא טראמפ, והם מנהלים שיחות כמעט יומיומיות".

הדברים מגיעים על רקע דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, שציטטה גורם ישראלי, ולפיו ישראל לא הייתה מודעת לעסקה אפשרית המתגבשת בין ארצות הברית לאיראן. הגורם המדיני ביקש להזים את הדיווחים ולהבהיר כי ערוצי התקשורת בין שתי המדינות פתוחים ופעילים. "יש קשר ישיר בין אנשיו של ראש הממשלה לאנשיו של הנשיא", הוסיף.

הנשיא טראמפ

הגורם המדיני הבהיר כי מתוך השיחות עם הממשל האמריקני, ברור לישראל שהנשיא טראמפ עומד על עקרונות מרכזיים בכל הנוגע לאיראן. "הובהר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני", ציין הגורם. פיצוצים מסתוריים בתימן: מתקפה על מרכז הפיקוד החות'י בג'בל עתאן דוד הכהן וב. ניסני | 12:30 מי שולט באיראן? פזשכיאן נדחה ע"י המנהיג העליון דני שפיץ | 13:41 כזכור, הנשיא טראמפ פרסם אמש הודעה דרמטית ברשת החברתית שלו, בה הציב אולטימטום ברור לממשל האיראני. לפי ההודעה, אם איראן תסכים למוסכם - מבצע 'זעם אפי' יסתיים והמצור יוסר, אך אם לא - ארצות הברית תשגר תקיפות בעוצמה חסרת תקדים. "אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו, ולמרבה הצער הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם", כתב טראמפ. במקביל, למרות ערוצי ההידברות הפתוחים עם וושינגטון, בירושלים נערכים לאפשרות של כישלון המגעים או הפרת ההבנות מצד טהראן. בשל כך, ראש הממשלה הנחה את מערכת הביטחון לשמור על דריכות מבצעית מרבית ולהיערך לכל תרחיש אפשרי. "ראש הממשלה הנחה את צה"ל להיות ערוכים לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה אם הדבר יידרש", מסר הגורם המדיני. ההנחיה כוללת שמירה על מוכנות מבצעית גבוהה של כוחות צה"ל, תוך הערכות מצב שוטפות של מערכת הביטחון.

מלח אמריקני במשחתת במצרי הורמוז ( צילום: סנטקום )

הרמטכ"ל זמיר בכותל המערבי ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

המוכנות הצבאית נועדה להבטיח שגם במקרה של הסכם בין ארצות הברית לאיראן, לישראל תישאר היכולת להגן על עצמה במידה והאיום האיראני יתגבר. כידוע, ישראל רואה בתוכנית הגרעין האיראנית איום קיומי, ומבהירה כי תפעל למניעת השגת נשק גרעיני על ידי טהראן.

יצוין כי בימים האחרונים מתפרסמים דיווחים סותרים מוושינגטון וטהראן לגבי התקדמות במשא ומתן. מחד גיסא, גורמים אמריקאים מסרו כי הצדדים מגבשים מזכר הבנות קצר שנועד לשים סוף ללחימה, מאידך גיסא, הנשיא טראמפ עצמו הביע ספקנות לגבי האפשרות לחתום על הסכם בטווח הקרוב.