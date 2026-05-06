המקובל הצדיק רבי דב קוק מטבריה שיגר לאחרונה אגרת מיוחדת לאנשי הגבעות, ובה דברי חיזוק, והנחיות רוחניות. האגרת, שכותרתה "וְנִגַּשׁ הַכֹּהֵן וְדִבֶּר" (דברים כ כב), מחולקת למספר נושאים.

לימוד פרק "מפנין"

בפתח האגרת מפנה הרב קוק את אנשי הגבעות ללמוד את פרק "מפנין" שבמסכת שבת, תוך שהוא קובע כי הלימוד "מועיל נגד פינוי הנאחזים בארץ הקודש".

הגר"ד קוק מנמק זאת בעקרון של "מידה כנגד מידה" - העיסוק ההלכתי בפינוי חפצים לצורך מצווה בשבת מעורר, כוח עליון המבטל גזירות פינוי. לצד זאת הוא קורא להיות "במצב של לפני ה'", עמידה תמידית של דבקות בפני השכינה.

(נצטט מעט ממשנה א': "מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש, אבל לא את האוצר...". י"ש)

כוונות מיוחדות בתפילה

בחלק מרכזי של האגרת מורה הרב קוק לכוון כוונות ייחודיות בעת התפילה. בתיבות "מלפניך" שבברכת "מעביר שינה", בסיום "ובא לציון", ובברכת התשובה בתיבת "לפניך" - וכן בשאר מקומות שנזכרת לשון זו, יש לכוון, לדבריו, "שלא יהיה פינוי של הערב רב". כך למעשה הגר"ד קוק מגדיר את המבקשים לעקור יהודים מארצם כבחינת "ערב רב" (ועין בספרי הגר"א דכתב שבגאולה האחרונה ישלטו באה"ק ערב רב. י"ש).

זכות האמהות בגבעות

הרב קוק מקשר בין אנשי הגבעות לבין זכות האמהות, בהסתמכו על דרשת חז"ל בראש השנה י"א עמוד א': "מדלג על ההרים - בזכות אבות, מקפץ על הגבעות - בזכות אמהות". לפי דבריו, הנאחזים בגבעות יונקים כוחם ממסירות הנפש של האמהות הקדושות, ומעשיהם מעוררים את רחמי האמהות על בניהן.